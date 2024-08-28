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Британський прем'єр поїхав у Берлін та Париж "перезавантажувати" відносини з ЄС

Кір Стармер у середу обговорить з Олафом Шольцем велику угоду про оборону та економіку.

Британський прем'єр поїхав у Берлін та Париж "перезавантажувати" відносини з ЄС
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Очільник британського уряду Кір Стармер розпочав дводенний візит до Євросоюзу, під час якого відвідає Німеччину та Францію з метою "поліпшення відносин задля економічного зростання".

За повідомленням Reuters, у Берліні прем'єр обговорить із канцлером Олафом Шольцем можливе підписання великої угоди про співпрацю у сфері оборони та економіки. Британська сторона розглядає ці перемовини як "унікальний шанс, який трапляється раз на покоління". 

Стармер дорікає попередній владі консерваторів за те, що ті нібито "залишили у спадок зламані відносини" після Брекзиту. Особливо гострою ця проблема є на тлі загрози повернення Дональда Трампа у Білий дім, що може означати зменшення військової допомоги США європейським союзникам в рамках НАТО. 

Після Німеччини Стармер вирушить до Парижа, де буде присутнім на церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Після цього у очільника британського уряду запланована зустріч у Єлисейському палаці із президентом Франції Емманюелем Макроном.

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