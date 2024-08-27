Ізраїль повернув заручника з полону ХАМАС

ЦАХАЛ провів успішну операцію зі звільнення заручника з полону ХАМАС.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Сьогодні ізраїльський спецназ успішно врятував одного з наших заручників із полону ХАМАС у Газі. Під час складної рятувальної місії було врятовано Каїда Фархана Алкаді з бедуїнської громади Рахат, який був викрадений з Ізраїлю терористами ХАМАС під час їхньої різанини 7 жовтня”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звільнений заручник повернувся додому в Ізраїль. Його стан здоров'я стабільний, він проходитиме обстеження в лікарні.

ЦАХАЛ не повідомляє подробиці цієї спецоперації, але зазначає, що Каїда Фархана Алькаді врятували з підземного тунелю за точними даними розвідки.

Наразі в полоні ХАМАС перебувають ще 108 заручників.

Раніше ізраїльські військові заявили, що забрали тіла шістьох заручників, захоплених під час атаки ХАМАСу 7 жовтня.