Ізраїль повернув заручника з полону ХАМАС

ЦАХАЛ провів успішну операцію зі звільнення заручника з полону ХАМАС.
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.
“Сьогодні ізраїльський спецназ успішно врятував одного з наших заручників із полону ХАМАС у Газі. Під час складної рятувальної місії було врятовано Каїда Фархана Алкаді з бедуїнської громади Рахат, який був викрадений з Ізраїлю терористами ХАМАС під час їхньої різанини 7 жовтня”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що звільнений заручник повернувся додому в Ізраїль. Його стан здоров'я стабільний, він проходитиме обстеження в лікарні.
ЦАХАЛ не повідомляє подробиці цієї спецоперації, але зазначає, що Каїда Фархана Алькаді врятували з підземного тунелю за точними даними розвідки.
Наразі в полоні ХАМАС перебувають ще 108 заручників.
- Раніше ізраїльські військові заявили, що забрали тіла шістьох заручників, захоплених під час атаки ХАМАСу 7 жовтня.
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Сполучені Штати, Єгипет і Катар намагаються стати посередниками в укладенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем та терористичним угрупованням, яка передбачає звільнення десятків заручників, утримуваних бойовиками.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про згоду Ізраїлю на угоду з ХАМАСом про звільнення заручників.