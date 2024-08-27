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Ізраїль повернув заручника з полону ХАМАС

Каїда Фархана Алькаді врятували з підземного тунелю за точними даними розвідки.

Ізраїль повернув заручника з полону ХАМАС
Ізраїль повернув заручника з полону ХАМАС (ілюстративне фото)
Фото: Times of Israel

ЦАХАЛ провів успішну операцію зі звільнення заручника з полону ХАМАС. 

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Сьогодні ізраїльський спецназ успішно врятував одного з наших заручників із полону ХАМАС у Газі. Під час складної рятувальної місії було врятовано Каїда Фархана Алкаді з бедуїнської громади Рахат, який був викрадений з Ізраїлю терористами ХАМАС під час їхньої різанини 7 жовтня”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що звільнений заручник повернувся додому в Ізраїль. Його стан здоров'я стабільний, він проходитиме обстеження в лікарні.

ЦАХАЛ не повідомляє подробиці цієї спецоперації, але зазначає, що Каїда Фархана Алькаді врятували з підземного тунелю за точними даними розвідки.

Наразі в полоні ХАМАС перебувають ще 108 заручників.

  • Сполучені Штати, Єгипет і Катар намагаються стати посередниками в укладенні угоди про припинення вогню між Ізраїлем та терористичним угрупованням, яка передбачає звільнення десятків заручників, утримуваних бойовиками.

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив про згоду Ізраїлю на угоду з ХАМАСом про звільнення заручників.
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