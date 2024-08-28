СБУ викрила ще двох колаборанток, які проводили фейкові референдуми на півдні та сході України

Однією із фігуранток виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини. Після звільнення правобережжя – втекла на Хмельниччину під виглядом переселенки. Інша фігурантка – секретарка старости однієї із сільрад Куп'янського району Харківщини. Після деокупації селища фігурантка намагалася “залягти на дно”.

Служба безпеки викрила ще двох колаборанток, які на початку повномасштабної війни співпрацювали з РФ у Харківській та Херсонській областях повідомляє пресслужба СБУ.

Обидві зловмисниці займалися підготовкою псевдореферендумів щодо «приєднання» східного та південного регіонів України до складу Росії.

Однією із фігуранток виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини. Після захоплення Бериславського району жінка влаштувалася до окупаційного «виборчкому», який рашисти обладнали на території громади.

Там вона займалася «бюлетенями» і у супроводі військових РФ обходила двори, де збирала «голоси». У разі відмови поставити підпис на підтримку кремля – погрожувала переслідуванням з боку окупантів.

Після звільнення правобережжя регіону колаборантка втекла на Хмельниччину, де переховувалася від правосуддя під виглядом переселенки.

Співробітники СБУ розшукали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Затримана знаходиться під вартою. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Інша фігурантка – секретарка старости однієї із сільрад Куп'янського району Харківщини. Під час тимчасової окупації громади вона влаштувалася до місцевої окупаційної адміністрації РФ. Там вона збирала паспортні дані односельчан, щоб потім використати їх для проведення фейкового плебісциту на захопленій тоді частині території регіону.

Після деокупації селища фігурантка намагалася «залягти на дно», але правоохоронці встановили її місцезнаходження та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).