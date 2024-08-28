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Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Білопільська, Есманьська, Ямпільська, Миколаївська,  Глухівська, Березівська, Великописарівська, Краснопільська, Середино-Будська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи, повідомляє Сумська ОВА. 

Есманьська громада: ворог бив з міномета (7 вибухів) та здійснив авіаудар КАБ (2 вибухи).

Білопільська громада: авіаудар КАБ (7 вибухів).

Миколаївська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (1 вибух).

Ямпільська громада: росіяни здійснили пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни здійснили атаку FPV-дроном (3 вибухи), внаслідок чого поранена цивільна людина, також вели мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійський (12 вибухів) та обстріл із РСЗВ (10 вибухів).

Великописарівська громада: мінометний обстріл (8 вибухів), відбулось скидання вибухового пристрою з БПЛА (1 вибух).

Глухівська громада: пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).

Березівська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів) і атакували громаду  FPV - дроном (1 вибух).

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