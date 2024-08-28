Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордоння Сумщини

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів) і атакували громаду FPV - дроном (1 вибух).

Краснопільська громада: росіяни здійснили атаку FPV-дроном (3 вибухи), внаслідок чого поранена цивільна людина , також вели мінометний обстріл (2 вибухи), артилерійський (12 вибухів) та обстріл із РСЗВ (10 вибухів).

Есманьська громада: ворог бив з міномета (7 вибухів) та здійснив авіаудар КАБ (2 вибухи).

Вночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 94 вибухи, повідомляє Сумська ОВА.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies