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​Сили оборони ліквідували 1090 окупантів упродовж доби

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 611 190 солдатів.

​Сили оборони ліквідували 1090 окупантів упродовж доби
Український захисник
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1090 ворогів. Знищили також 5 російських танків, 14 бойових броньованих машин, по одному літаку, РСЗВ та засобу ППО.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 611 190 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 8568 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16681 (+14) од,
  • артилерійських систем – 17522 (+27) од,
  • РСЗВ – 1174 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 938 (+1) од,
  • літаків – 368 (+1) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),
  • крилаті ракети ‒ 2553 (+6),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23654 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2950 (+6).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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