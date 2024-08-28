​Сили оборони ліквідували 1090 окупантів упродовж доби

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 611 190 солдатів.

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Упродовж доби українські захисники ліквідували 1090 ворогів. Знищили також 5 російських танків, 14 бойових броньованих машин, по одному літаку, РСЗВ та засобу ППО.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 611 190 (+1090) осіб,

танків ‒ 8568 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16681 (+14) од,

артилерійських систем – 17522 (+27) од,

РСЗВ – 1174 (+1) од,

засоби ППО ‒ 938 (+1) од,

літаків – 368 (+1) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14348 (+94),

крилаті ракети ‒ 2553 (+6),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23654 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 2950 (+6).

Фото: Генштаб Втрати російських військ

Дані уточнюються.