Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
ГоловнаСуспільствоПодії

Невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК, військовослужбовець отримав поранення

Солдати роти охорони відкрили вогонь у відповідь, але злочинцю вдалося втекти з місця події.

Невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК, військовослужбовець отримав поранення
Невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК, військовослужбовець отримав поранення (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба Львівського обласного ТЦК та СП

27 серпня, під час комендантської години, невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК.

Про це повідомила пресслужба ОК “Захід”.

Внаслідок нападу поранення отримав старший солдат, який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі.

Зазначається, що солдати роти охорони відкрили вогонь у відповідь, але злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Google News

В ОК “Захід” нагадали, що ТЦК — це режимний обʼєкт, і у випадку загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження.

“Військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони, це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК. Всі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил”, - йдеться у повідомленні. 

  • У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував пістолетом патрульним і працівникам ТЦК.

  • 4 липня у місті Ворохта на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи. Під час сварки протестувальники напали на військового із ТЦК і побили його машину.

  • Через напад на військовослужбовця у Ворохті Івано-Франківської області правоохоронці відкрили два кримінальні провадження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies