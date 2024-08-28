Невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК, військовослужбовець отримав поранення

Солдати роти охорони відкрили вогонь у відповідь, але злочинцю вдалося втекти з місця події.

27 серпня, під час комендантської години, невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК.

Про це повідомила пресслужба ОК “Захід”.

Внаслідок нападу поранення отримав старший солдат, який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі.

Зазначається, що солдати роти охорони відкрили вогонь у відповідь, але злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.

В ОК “Захід” нагадали, що ТЦК — це режимний обʼєкт, і у випадку загрози життю військовослужбовців вони відкриватимуть вогонь на ураження.

“Військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони, це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК. Всі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил”, - йдеться у повідомленні.