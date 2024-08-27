Росіяни атакували в Херсоні машину швидкої допомоги

Ввечері 27 серпня російська окупаційна армія вкотре обстріляла Дніпровський район у Херсоні.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“У Дніпровському районі російські війська атакували машину швидкої допомоги”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського удару троє працівників “швидкої” отримали контузії, їх евакуювали в безпечне місце.
Також атакою було пошкоджено медичний транспорт.
- Росіяни скинули з дрона вибухівку на околиці Херсона - у Кіндійці, у результаті були поранені двоє чоловіків.
- Напередодні росіяни теж атакували Херсон та громаду дронами. У результаті обстрілів загинув чоловік, на авто якого окупанти скинули вибухівку.