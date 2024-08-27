«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували в Херсоні машину швидкої допомоги

Троє працівників “швидкої” отримали контузії.

Росіяни атакували в Херсоні машину швидкої допомоги
Росіяни атакували в Херсоні машину швидкої допомоги (архівне фото)
Фото: Віктор Ляшко

Ввечері 27 серпня російська окупаційна армія вкотре обстріляла Дніпровський район у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“У Дніпровському районі російські війська атакували машину швидкої допомоги”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Внаслідок російського удару троє працівників “швидкої” отримали контузії, їх евакуювали в безпечне місце.

Також атакою було пошкоджено медичний транспорт.

  • Росіяни скинули з дрона вибухівку на околиці Херсона - у Кіндійці, у результаті були поранені двоє чоловіків.
  • Напередодні росіяни теж атакували Херсон та громаду дронами. У результаті обстрілів загинув чоловік, на авто якого окупанти скинули вибухівку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies