Росіяни атакували в Херсоні машину швидкої допомоги

Також атакою було пошкоджено медичний транспорт.

Внаслідок російського удару троє працівників “швидкої” отримали контузії, їх евакуювали в безпечне місце.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

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