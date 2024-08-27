ОК "Південь" прокоментувало втечу колишніх в'язнів на Одещині, які мобілізувалися до Сил оборони

Зброї при собі вони не мали, наголосили в оперативному командуванні.

Троє військових, які є колишніми в'язнями, самовільно залишили навчальний центр на Одещині. Упродовж доби їх повернули до військової частини.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника управління комунікацій оперативного командування «Південь» Олексій Міщенко у коментарі "Радіо Свобода".

Міщенко зазначив, що військові спробували використати час "на власний розсуд", при цьому зброї при собі не мали, як це повідомляли ЗМІ.

"«Найголовніше, зброї при військовослужбовцях не було, це неправдива інформація і нічого здоров’ю оточуючих не загрожувало…Вже 25 серпня їх затримали і доставили назад. Навіть не пройшло доби, тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони і далі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад" – сказав речник.

Подробиці про затримання він не озвучив, але зазначив, що у військовій частині проведуть службову перевірку, а винних притягнуть до дисциплінарної відповідальності.