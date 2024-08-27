На Закарпатті викрили дві схеми переправлення військовозобов’язаних за кордон.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Зокрема, повідомили про підозру 46-річному голові військово-лікарської комісії при районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, медичній сестрі центральної лікарні у Хусті та місцевому жителю, які діяли у складі злочинної групи. Також оголошено підозру 53-річному уродженцю Хмельницького.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону На Закарпатті викрили дві схеми переправки військовозобов'язаних

У обох схемах підозрювані за гроші зобов’язувалися виготовити завідомо неправдиві офіційні медичні документи, на підставі яких військовозобов’язаних мали визнати непридатним до служби у армії та виключити з військового обліку. Таким чином вони б змогли безперешкодно виїхати за межі країни під час війни.

Задокументовано отримання медсестрою і її пособником двох «траншів» неправомірної вигоди – 5000 та 1500 доларів США, які вони планували розподілити між усіма учасниками. Іншого підозрюваного, який забезпечив отримання громадянином групи інвалідності, викрили під час одержання 6000 доларів США. Їх затримали.

Під час 26 санкціонованих обшуків у приміщеннях медзакладів та у помешканнях підозрюваних вилучено медичну документацію, чорнові записи, телефони, ноутбуки, грошові кошти та інші речові докази.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону Вилучені гроші

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону На Закарпатті викрили дві схеми переправки військовозобов'язаних

Наразі трьом затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Голові ВЛК вручено клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади. Водночас перевіряється причетність до кримінального правопорушення інших членів військово-лікарської комісії.

У червні СБУ затримала понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК.