Костін анонсував декілька змін у системі прокуратури

Генеральний прокурор України Андрій Костін анонсував зміни в системі прокуратури.

Він озвучив низку нововведень.

Зокрема, плани створити постійно діючу кадрову комісію в Офісі Генпрокурора, яка формуватиме кадровий резерв на посади керівників обласних і окружних прокуратур. Мова йде про те, аби конкурс проводили не на конкретну посаду, яка звільняється, а на групу посад - щоби був вибір із низки претендентів.

Друга зміна - працює робоча група щодо реформи Кваліфікаційно дисциплінарної комісії прокурорів. Готують законопроєкт на виконання рекомендацій GRECO.

Третя зміна - реформа системи внутрішнього контролю. Вона необхідна для того, щоб генеральна інспекція не лише викривала правопорушення, а й допомагала запобігти корупційним та іншим зловживанням.