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Завершилося слідство щодо адвоката, який спробував дати хабар співробітникам САП і НАБУ

Дії зловмисника кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України.

Завершилося слідство щодо адвоката, який спробував дати хабар співробітникам САП і НАБУ
САП
Фото: sud.ua

22 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення завершити досудове розслідування у справі щодо адвоката одного з адвокатських об’єднань Києва, який спробував дати хабар прокурору САП і детективу НАБУ.

Як повідомляє Антикорупційна прокуратура, слідство встановило, що підозрюваний пропонував 200 тисяч доларів співробітниками САП і НАБУ. Вони натомість мали передати кримінальне провадження щодо його підзахисного у справі про заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

Дії зловмисника кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

  • Адвоката викрили цьогоріч у червні.
  • За рішенням слідчого судді Вищого антикорсуду у присутності представників Ради адвокатів провели обшуки на робочому місці підозрюваного і за місцем його проживання.
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