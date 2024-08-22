Завершилося слідство щодо адвоката, який спробував дати хабар співробітникам САП і НАБУ

22 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ухвалив рішення завершити досудове розслідування у справі щодо адвоката одного з адвокатських об’єднань Києва, який спробував дати хабар прокурору САП і детективу НАБУ.

Як повідомляє Антикорупційна прокуратура, слідство встановило, що підозрюваний пропонував 200 тисяч доларів співробітниками САП і НАБУ. Вони натомість мали передати кримінальне провадження щодо його підзахисного у справі про заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

Дії зловмисника кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).