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У Кривому Розі збільшилася до трьох кількість загиблих унаслідок нічної атаки

Безвісти зниклою залишається ще одна людина.

У Кривому Розі збільшилася до трьох кількість загиблих унаслідок нічної атаки
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі збільшилася до трьох кількість загиблих унаслідок нічної атаки. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У місті понівечені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто.

Крім цього, на Нікопольщині у Марганецькій громаді загинув місцевий житель. За уточненою інформацією, йому 70 років. Там пошкоджені приватний будинок, 6 господарських споруд, легкова машина.

Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу
Наслідки обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу

У Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах і Нікополі побиті інфраструктура, адмінбудівля та музей. А ще 2 оселі, лінії електропередач та газогін. Але, на щастя, без жертв і постраждалих. 

Загалом район пережив майже два десятки обстрілів. По населених пунктах росіяни гатили «Градами» та важкою артилерією. Цілили також безпілотниками.

  • У Кривому Розі 28 серпня оголосили день жалоби за загиблими від російського удару.
  • У понеділок увечері росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. Вона влучила в будівлю готелю, де були люди. Внаслідок атаки двоє людей загинули і п'ятеро постраждали.
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