У Кривому Розі збільшилася до трьох кількість загиблих унаслідок нічної атаки. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У місті понівечені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто.
Крім цього, на Нікопольщині у Марганецькій громаді загинув місцевий житель. За уточненою інформацією, йому 70 років. Там пошкоджені приватний будинок, 6 господарських споруд, легкова машина.
У Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах і Нікополі побиті інфраструктура, адмінбудівля та музей. А ще 2 оселі, лінії електропередач та газогін. Але, на щастя, без жертв і постраждалих.
Загалом район пережив майже два десятки обстрілів. По населених пунктах росіяни гатили «Градами» та важкою артилерією. Цілили також безпілотниками.
- У Кривому Розі 28 серпня оголосили день жалоби за загиблими від російського удару.
- У понеділок увечері росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою. Вона влучила в будівлю готелю, де були люди. Внаслідок атаки двоє людей загинули і п'ятеро постраждали.