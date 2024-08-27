Безвісти зниклою залишається ще одна людина.

У Кривому Розі збільшилася до трьох кількість загиблих унаслідок нічної атаки. Безвісти зниклою залишається ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У місті понівечені 8 магазинів і кафе, 14 багатоповерхівок, зо два десятки авто.

Крім цього, на Нікопольщині у Марганецькій громаді загинув місцевий житель. За уточненою інформацією, йому 70 років. Там пошкоджені приватний будинок, 6 господарських споруд, легкова машина.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу

У Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах і Нікополі побиті інфраструктура, адмінбудівля та музей. А ще 2 оселі, лінії електропередач та газогін. Але, на щастя, без жертв і постраждалих.

Загалом район пережив майже два десятки обстрілів. По населених пунктах росіяни гатили «Градами» та важкою артилерією. Цілили також безпілотниками.