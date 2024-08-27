Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)

У понеділок увечері росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою, випущеною з тимчасово окупованого Криму.

За повідомленням місцевих ЗМІ, відбулося влучання у готель, де перебували люди. Судячи зі світлин, оприлюднених з місця події, цивільна будівля зазнала великих руйнувань.

"Погані новини" на свої сторінці у мережі Facebook анонсував голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Конкретику посадовець пообіцяв озвучити після відбою повітряної тривоги, проте підкреслив, що рятувальні та медичні служби вирушили на місце, щоб надавати допомогу людям.

За даними станом на 7:30, загиблих двоє, врятували п'ятьох людей – у них травми різного ступеня.

"Опівночі ворожа ракета влучила у готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами ймовірно залишаються ще 2 людини. Пошкоджено 6 магазинів, 4 багатоквартирні житлові будинки та 8 автомобілів", – повідомили в ДСНС.

Доповнення 03:00 : голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у Telegram уточнив, що загиблих вже двоє, а шестеро людей звернулися за психологічною допомогою.

Доповнення 01:13 : Олександр Вілкул підтвердив влучання у будівлю цивільної інфраструктури та повідомив про загибель однієї жінки і поранення чотирьох осіб. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей, триває рятувальна операція.