Росія знову атакувала ракетами (доповнено)

Вже другу добу поспіль росіяни загрожували Україні крилатими ракетами X-101. Повітряні Сили повідомили по виліт з аеродрому "Енгельс" у бік пускових рубежів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час пусків зазначено як 4:30, проте станом на цю часову позначку інформації про ракети не надходило.
Раніше цієї ночі окупанти вже застосували аеробалістичні ракети "Кинджал", вибухи лунали у Рівненській та Хмельницькій областях.
Також продовжується атака із використанням ударних безпілотників, які, як стверджують у Повітряних Силах, рухаються в напрямках Києва, Миргорода, Прилук, Кам'янського та Ізюма.
Доповнення 5:00 : крилаті ракети в повітряному просторі України, є загроза для Києва.
Доповнення 6:54. Балістика на Обухів і Васильків. Також зафіксовано декілька груп БпЛА:
- на заході Дніпропетровської області, курс на північно-східний напрямок
- у Кровоградській, курс на південь
- у Харківській, курс на південь
- у Суській – північно-східний напрямок
- у Чернігівській та Київській, курс на південь
- у Житомирській, південний напрям.