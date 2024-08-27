Росія знову атакувала ракетами (доповнено)

Вже другу добу поспіль росіяни загрожували Україні крилатими ракетами X-101. Повітряні Сили повідомили по виліт з аеродрому "Енгельс" у бік пускових рубежів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Орієнтовний час пусків зазначено як 4:30, проте станом на цю часову позначку інформації про ракети не надходило.

Раніше цієї ночі окупанти вже застосували аеробалістичні ракети "Кинджал", вибухи лунали у Рівненській та Хмельницькій областях.

Також продовжується атака із використанням ударних безпілотників, які, як стверджують у Повітряних Силах, рухаються в напрямках Києва, Миргорода, Прилук, Кам'янського та Ізюма.

Доповнення 5:00 : крилаті ракети в повітряному просторі України, є загроза для Києва.

Доповнення 6:54. Балістика на Обухів і Васильків. Також зафіксовано декілька груп БпЛА: