Окупанти вкотре обстріляли Козачу Лопань на Харківщині

Сьогодні, 27 серпня, російська окупаційна армія вкотре обстріляла Дергачівську громаду Харківської області.

Про це повідомив начальник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“За попередньою інформацією, росіяни здійснили обстріл селища о 18:30. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки, постраждав 42-річний чоловік”, - написав він.

Вячеслав Задоренко зазначив, що медики “швидкої” надали пораненому чоловікові допомогу на місці. Наразі його життю та здоров'ю загрози немає.