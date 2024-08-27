«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вкотре обстріляли Козачу Лопань на Харківщині

Внаслідок обстрілу поранення отримав мирний мешканець.

Окупанти вкотре обстріляли Козачу Лопань на Харківщині
Окупанти вкотре обстріляли Козачу Лопань на Харківщині
Фото: Google Maps

Сьогодні, 27 серпня, російська окупаційна армія вкотре обстріляла Дергачівську громаду Харківської області.

Про це повідомив начальник Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“За попередньою інформацією, росіяни здійснили обстріл селища о 18:30. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки, постраждав 42-річний чоловік”, - написав він.

Підписуйтесь на наш Google News

Вячеслав Задоренко зазначив, що медики “швидкої” надали пораненому чоловікові допомогу на місці. Наразі його життю та здоров'ю загрози немає.

  • 21 серпня окупанти вдарили по с. Козача Лопань Дергачівської громади. 
  • Пізніше у Козачій Лопані рятувальники з-під завалів будівлі сільської ради деблокували жінку. 
  • Згодом під час пошукових робіт були виявлені тіла двох місцевих мешканок, які допомагали у роботі старостинського округу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies