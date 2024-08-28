Унаслідок удару по Ізюму постраждали 12 людей, серед них – діти. Ворог обстріляв будинки і пекарню

Унаслідок російського обстрілу Ізюма травмовані двоє людей. Ворог вдарив по місту вчора близько 22 години.

Пошкоджені будинки та хлібопекарське підприємство. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, госпіталізували одну людину. Семеро отримали гостру реакцію на стрес, зокрема діти трьох, п'яти, восьми і 16 років. Ще двоє мають легкі поранення і двоє – порізи кінцівок. Серед тих, хто з порізами, теж є дитина 13 років.

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів.