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Унаслідок удару по Ізюму постраждали 12 людей, серед них – діти. Ворог обстріляв будинки і пекарню

Одна людина госпіталізована. 

Унаслідок удару по Ізюму постраждали 12 людей, серед них – діти. Ворог обстріляв будинки і пекарню
Ілюстративне фото
Фото: Ґрати

Унаслідок російського обстрілу Ізюма травмовані двоє людей. Ворог вдарив по місту вчора близько 22 години.

Пошкоджені будинки та хлібопекарське підприємство. Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За його словами, госпіталізували одну людину. Семеро отримали гостру реакцію на стрес, зокрема діти трьох, п'яти, восьми і 16 років. Ще двоє мають легкі поранення і двоє – порізи кінцівок. Серед тих, хто з порізами, теж є дитина 13 років. 

Правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів.

  • Харківська область зазнає російських обстрілів щодня. Учора ворог бив по Богодухову та Козачій Лопані. 
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