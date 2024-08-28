У Херсонській області двоє загиблих та 14 поранених через російську агресію

Під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів області.

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Упродовж доби у Херсонській області через російську агресію загинули двоє людей, ще отримали поранення. Під ворожим вогнем опинилися 18 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новоолександрівка, Томина Балка, Новодмитрівка, Берислав, Милове, Дудчани, Понятівка, Гаврилівка, Зміївка, Микільське, Садове, Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Тягинка, Ольгівка, Тополине та місто Херсон.

Російські військові поцілили в автозаправну станцію; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 8 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду та приватні й службові автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".

Вчора на околиці Херсона росіяни скинули вибухівку з безпілотника.