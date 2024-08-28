На Донеччині росіяни авіабомбою вбили цілу родину

Загинули батьки, а також їхнй 17-річний син та 24-річна донька.

Сьогодні, 28 серпня, у с. Ізмайлівка Покровського району Донецької області російські війська скинули авіабомбу на будинок, де перебувала родина із чотирьох чоловік.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Під завалами домоволодіння всі вони загинули: батьки 45 і 53 років, а також їхній 17-річний син та 24-річна донька. Тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники.

Попередньо, ворог завдав удар з використанням керованої авіаційної бомби.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.