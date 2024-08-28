Головне за ніч та ранок середи, 28 серпня: 184 боєзіткнення, збита СУшка, наслідки обстрілу Ізюму, вибухи в Росії

Нічна повітряна атака, 184 бойових зіткнень , бої на Лиманському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, виборча кампанія в Грузії.

На Краматорському напрямку українські військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони.

Зазначається, що ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збили воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби сталося 184 бойових зіткнення. Найважчою ситуація була на Покровському напрямку, також ворог був активний на Куп'янському, Торецькому, Курахівському напрямках. Росія завдала чотирьох ракетних ударів з 12 ракетами, 86 авіаударів (110 КАБ), провела понад 4300 обстрілів, зокрема 120 – з реактивних систем залпового вогню.

На Куп'янському напрямку оборонці відбили 25 атак біля Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки і Стельмахівки.

На Торецькому напрямку Сили оборони відбили 23 атаки, зокрема, біля Нелипівки, Торецького і Нью-Йорка.

На Покровському захисники відбили 55 атак окупантів у районі населених пунктів Воздвиженка, Суха Балка, Новолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка і Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1090 окупантів. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 611 190 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 28 серпня, у с. Ізмайлівка Покровського району Донецької області російські війська скинули авіабомбу на будинок, де перебувала родина із чотирьох чоловік, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Під завалами домоволодіння всі вони загинули: батьки 45 і 53 років, а також їхній 17-річний син та 24-річна донька. Тіла з-під рештків оселі деблокували рятувальники.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Унаслідок російського обстрілу Ізюма травмовані двоє людей. Ворог вдарив по місту вчора близько 22 години.

Пошкоджені будинки та хлібопекарське підприємство, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, госпіталізували одну людину. Семеро отримали гостру реакцію на стрес, зокрема діти трьох, п'яти, восьми і 16 років. Ще двоє мають легкі поранення і двоє – порізи кінцівок. Серед тих, хто з порізами, теж є дитина 13 років.

Під завалами готелю в Кривому Розі, який обстріляла Росія, знайшли тіло четвертого загиблого.

Пошукові роботи завершили, повідомив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак. У місті 28 серпня оголошено Днем жалоби.

Українські безпілотники вразили кілька цистерн із нафтою на базі "Глубокинська" у Ростовській області Росії. Про це з посиланням на російські Telegram-канали пише Reuters.

Губернатор регіону заявив, що нібито було збито чотири дрони. Про влучання у нафтобазу він промовчав.

Тим часом місцеві у мережі пишуть про те, що пожежа вирує одразу на двох об'єктах зберігання палива.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підписала указ про призначення парламентських виборів у республіці на 26 жовтня.

Як пояснює NewsGeorgia, цей крок є радше символічним, адже дату проведення волевиявлення визначає грузинська конституція. Проте саме з моменту підписання указу президента в країні офіційно стартує передвиборча кампанія.

Зурабішвілі, коментуючи нинішнє партійне змагання, заявила, що "це не просто вибір політичної сили, яка ближча комусь за поглядами, а справжній порятунок майбутнього країни". Президентка назвала прийдешнє голосування "екзистенційним, що визначить долю країни на довгі роки".

Про важливість вибору говорять як у керівній "Грузинській мрії", так і представники опозиції. Щоправда трактування різняться: партія влади пропонує громадянам обирати "між миром та війною", в той час як демократичні сили наполягають на потребі надати перевагу "Європі над Росією".

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