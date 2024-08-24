24 серпня у День незалежності Україні вдалося повернути додому 115 воїнів з російського полону. На українську землю повернулися воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У ГУР додали, що всі звільнені – строковики.
"Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби", – ідеться у повідомленні президента.
У ГУР уточнили, що визволили дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь").
Усі врятовані цього разу – солдати, сержанти та матроси. Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, а також Херсонську та Луганську. Також серед звільнених – оборонці Гостомеля, запасного командного пункту Генштабу в Київській області, пропускного пункту "Чонгар".
Президент подякував кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд.
"Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", – додав він.
"Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх", – підкреслив Президент.
Росіяни сьогодні заявили, що отримали назад 115 строковиків, які здалися в полон у Курській області.