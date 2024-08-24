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У День незалежності ще 115 українських захисників повернулися з російського полону

Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. 

У День незалежності ще 115 українських захисників повернулися з російського полону
обмін полоненими 24 серпня
Фото: Володимир Зеленський

24 серпня у День незалежності Україні вдалося повернути додому 115 воїнів з російського полону. На українську землю повернулися воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. 

Фото: Володимир Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У ГУР додали, що всі звільнені – строковики. 

Фото: Володимир Зеленський

"Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби", – ідеться у повідомленні президента.

У ГУР уточнили, що визволили дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь"). 

Усі врятовані цього разу – солдати, сержанти та матроси. Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, а також Херсонську та Луганську. Також серед звільнених – оборонці Гостомеля, запасного командного пункту Генштабу в Київській області, пропускного пункту "Чонгар".  

Фото: Володимир Зеленський

Президент подякував кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. 

Фото: Володимир Зеленський

"Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому", – додав він.

Фото: Володимир Зеленський

"Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх", – підкреслив Президент.

Фото: Володимир Зеленський

Росіяни сьогодні заявили, що отримали назад 115 строковиків, які здалися в полон у Курській області. 

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