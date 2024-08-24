США погрожують санкціями країнам, які дозволять російським банкам створювати філії, ‒ FT

Цей крок спрямований на закриття шляхів, які Росія використовувала для обходу санкцій, зокрема шукаючи альтернативні способи для оплати товарів подвійного призначення.

США попереджають країни, які торгують з Росією, що їм загрожують вторинні санкції, якщо вони дозволять російським банкам створювати місцеві відділення для фінансування постачання товарів військовій машині Володимира Путіна, пише Financial Times.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адеємо розповів FT, що тепер Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволили російським банкам відкривати філії у своїй юрисдикції, щоб уникнути західних санкцій ‒ навіть якщо сам банк не перебуває під санкціями.

Цей крок спрямований на те, щоб закрити шляхи, які Росія використовувала для обходу санкцій, зокрема шукаючи альтернативні способи для оплати товарів подвійного призначення, необхідних для виробництва зброї для її вторгнення в Україну.

"Ми будемо переслідувати філії, яку вони (банки, - ред.) створюватимуть, а також інші організації та компанії у цій юрисдикції, які працюють з ними", ‒ сказав Адеємо.

Ці заходи є останніми у серії змін правил, покликаних перешкодити російському імпорту чутливих військових товарів.

Торік у грудні Білий дім попередив іноземні фінансові установи про те, що вони наражаються на ризик вторинних санкцій, якщо будуть проводити або сприяти транзакціям, пов'язаним з російським військово-промисловим комплексом. У червні список суб'єктів, що підпадають під санкції, було розширено і тепер він охоплює всі російські суб'єкти під санкціями.

Адеємо додав, що США переміщують свою увагу на менші банки в нових країнах після того, як попередній цикл тиску спонукав великих кредиторів, зокрема, у Китаї, Туреччині та ОАЕ, відмовитися від російських контрагентів.