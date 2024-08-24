Окупанти знищили шахти на тимчасово окупованих територіях Луганщини, — ЦНС

На ТОТ Луганщини окупанти проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим інвесторам.

Росіян фактично знищили вугледобувну галузь на ТОТ України. Більшість шахт закрита й пограбована.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Тепер окупанти шукають "інвесторів" для шахт на тимчасово окупованих територіях, поки заборгованість перед шахтарями зростає. "В регіоні дефіцит шахтарів, а ті що лишились не отримують зарплату місяцями", — додають у спротиві.

На ТОТ Луганщини окупанти проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим інвесторам.

Враховуючи, що всі правочини окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу інвестори просто вивезуть обладнання, а шахти закриють як це було в сусідній Донецькій області.

Росіяни продовжують займатися мародерством на захоплених українських територіях. Цього разу російські загарбники почали складати списки шахт, які збираються "приватизувати".