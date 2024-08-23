Епіцентр встановив спеціальну серію поштоматів до Дня Незалежності

Компанія "Епіцентр", найбільша мережа торговельних центрів України, вирішила в особливий спосіб привітати українців з Днем Незалежності. Лімітована серія поштоматів Епіцентру з'явиться у різних локаціях Києва.

Вони стануть частиною великого проєкту лімітованих серій поштоматів, через які компанія "Епіцентр" прагне транслювати свої цінності, насамперед, любов до України та національної культури.

Унікальна серія поштоматів, присвячена Дню незалежності, стане символічним жестом підтримки та вдячності українському народу, який продовжує відстоювати свою незалежність, єдність та силу духу. Патріотичні кольори та символіка поштоматів відображають ідею незалежності. Автори дизайну - креативна команда “Епіцентру”.

“Від початку війни Епіцентр спрямовує зусилля на всебічну підтримку країни і продовжує активно інвестувати в розвиток економіки. Всеукраїнська мережа поштоматів - один з інвестиційних проєктів компанії, які служать доказом беззаперечної віри компанії в Україну. Запуском лімітованої серії поштоматів ми прагнемо підтримати дух свята, яке сьогодні набуло нових смислів та символів, і подякувати всім героям, які відстоюють незалежність України”, - підкреслив генеральний директор ТОВ “Епіцентр” Петро Михайлишин.

Патріотичні кольори та символіка поштоматів відображають ідею незалежності

Епіцентр докладе максимум зусиль, щоб забезпечити українцям відчуття особливого свята. З цією ж метою 24 серпня на фасадах торгових центрів знову запрацюють всі медіа-екрани, які були вимкнені з початку першого блекауту. На них з'явиться патріотична символіка та привітання з Днем незалежності.

Медіа-екрани працюватимуть лише протягом одного дня і після цього знову будуть вимкненні з ціллю економії електроенергії. Компанія дотримується принципів розумного споживання енергоресурсів, оскільки питання дефіциту електроенергії в країні досі стоїть дуже гостро.

Група компаній «Епіцентр» — це омніканальна екосистема, яка об’єднує торговельні мережі «Епіцентр» та «Нова лінія», інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг «Епіцентр-Агро», заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ «Осмолода», логістичні потужності та інші активи.

Мережа торговельних центрів Епіцентр - один з лідерів українського ринку ритейлу та безсумнівний №1 в сегменті товарів для дому та будівництва. Станом липень 2024 року мережа ритейлера об’єднувала 70 діючих торговельних центрів у всіх регіонах країни. Згідно з фінансовою звітністю компанії, її товарообіг у 2023 році склав понад 71,6 млрд грн.