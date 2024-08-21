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В Україні запустили нову свердловину, вона дає 107 тисяч кубометрів газу на добу

Свердловину пробурило Шебелинське відділення бурових робіт на старому газоконденсатному родовищі.

В Україні запустили нову свердловину, вона дає 107 тисяч кубометрів газу на добу
Одна із свердловин 'Укргазвидобування' (ілюстративне фото)
Фото: ZN

Укргазвидобування запустило свердловину із дебітом 107 тис. куб. м газу на добу.

Про це повідомила пресслужба Укргазвидобування

Нова свердловина - оціночно-експлуатаційна, її глибина 3715 м.

"На цій свердловині досягли високого дебіту завдяки проведеним заходам з  інтенсифікації, зокрема виконано три стадії гідравлічного розриву пластів. Освоєння свердловини виконали за допомогою койлтюбінгової установки”, - йдеться у повідомленні. 

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Свердловину пробурило Шебелинське відділення бурових робіт на старому газоконденсатному родовищі, яке розробляється з 1978 року. 

Це родовище має значні залишкові запаси у розмірі понад 900 млн куб. м газу.

  • В липні Укргазвидобування ввело в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину з дебітом 274 тис. кубометрів газу на добу. Її особливість у тому, що плановий вибій розташований безпосередньо під населеним пунктом. 
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