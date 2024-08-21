В Україні запустили нову свердловину, вона дає 107 тисяч кубометрів газу на добу

Укргазвидобування запустило свердловину із дебітом 107 тис. куб. м газу на добу.
Про це повідомила пресслужба Укргазвидобування.
Нова свердловина - оціночно-експлуатаційна, її глибина 3715 м.
"На цій свердловині досягли високого дебіту завдяки проведеним заходам з інтенсифікації, зокрема виконано три стадії гідравлічного розриву пластів. Освоєння свердловини виконали за допомогою койлтюбінгової установки”, - йдеться у повідомленні.
Свердловину пробурило Шебелинське відділення бурових робіт на старому газоконденсатному родовищі, яке розробляється з 1978 року.
Це родовище має значні залишкові запаси у розмірі понад 900 млн куб. м газу.
- В липні Укргазвидобування ввело в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину з дебітом 274 тис. кубометрів газу на добу. Її особливість у тому, що плановий вибій розташований безпосередньо під населеним пунктом.