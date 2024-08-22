Фонд держмайна завершив створення Земельного банку

Фонд держмайна завершив процес корпоратизації ДП "Фонд аграрних інвестицій". На його базі створено товариство з обмеженою відповідальністю "Державний земельний банк".

Про це повідомив голова ФДМ Віталій Коваль.



"Це завершальний етап у реалізації проєкту «Земельний банк» перед стартом перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель. Ми пройшли значний шлях з реформування ринку державних земель. Від нормативно-правових змін і створення першого оператора «Земельного банку» до перереєстрації земель і корпоратизації підприємства", - написав він у Telegram.

Коваль також зазначив, що це - унікальний досвід для України, адже вперше державне підприємство перетворилося на ТОВ, стовідсотковим власником якого є держава.

Також упроваджено новий механізм користування земельними ділянками, що передбачає заміну довготривалого користування на оренду. Орендна ставка складатиме 12% від нормативно-грошової оцінки замість попереднього 1%.

Голова ФДМ нагадав, що проєкт "Земельний банк" спрямований на ефективне використання державних земель, збільшення надходжень до державного бюджету, із якого фінансуються Сили оборони, та створення рівних умов для всіх учасників ринку.