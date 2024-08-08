Підрозділи Збройних сил України отримають від компанії Епіцентр 20 сучасних апаратів для серцево-легеневої реанімації Schiller Easy Pulse загальною вартістю понад 6 млн грн.

У міжнародний день “Лікарі світу за мир”, який відзначається 6 серпня, компанія передала першу партію медобладнання Благодійному фонду молодіжної ініціативи “Надія”, який розподілить пристрої на підрозділи ЗСУ, що найбільше цього потребують.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи “Надія” розподілить пристрої на підрозділи ЗСУ

“Апарати для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse вже довели свою ефективність для порятунку життів українських військових. Саме тому Епіцентр спільно з партнерськими благодійними фондами прийняв рішення закупити велику партію цих пристроїв для забезпечення медиків у підрозділах сил оборони. Загалом ми виділили майже 6,3 млн грн на придбання інноваційного, портативного та автономного обладнання, що забезпечує ефективну дефібриляцію та якісний непрямий масаж серця”, - зазначив в ході передачі апаратів генеральний директор компанії Епіцентр Петро Михайлишин.

В свою чергу представники БФ “Надія” підкреслили, що апарати для серцево-легеневої реанімації Easy Pulse прості та зручні в експлуатації, завдяки своїй конструкції можуть легко налаштовуватися і керуватися одним користувачем та можуть працювати в тісних приміщеннях і транспорті, що особливо важливо при використанні в зонах бойових дій чи евакуації з них.

“Зовсім скоро ця сучасна апаратура від надійного швейцарського виробника Shiller буде передана бойовим медикам та підрозділам Збройних сил України, які виконують бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Це дозволить лікарям набагато ефективніше боротися за життя військових, що отримують поранення на фронті, захищаючи країну від окупантів”, - сказала медичний директор БФ “Надія” Жанна Овчарова.

Апаратура - від швейцарського виробника Shiller

Зазначимо, що група компаній Епіцентр зробила підтримку медичної галузі одним із пріоритетних напрямків своєї благодійної діяльності. Компанія вкладає сотні мільйони гривень для закупівлі сучасного медичного обладнання, а подекуди бере на себе будівництво та оснащення цілих корпусів лікарень. Лише за останні роки Епіцентр оснастив та зробив капітальний ремонт у реанімаційному та реабілітаційному відділеннях Інституту кардіології імені М.Стражеска, а також неодноразово надавав допомогу Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

З початком повномасштабного вторгнення компанія розпочала благодійну ініціативу “Рятуємо життя”. В рамках цієї ініціативи Епіцентр вже передав українським військовим медикам та лікарням в регіонах 77 реанімобілів на суму 209 млн грн. В кінці липня також стало відомо, що Епіцентр виділив майже 6,4 млн грн на повне оснащення лабораторного відділення Городоцької міської багатопрофільної лікарні в Хмельницькій області.