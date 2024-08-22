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Україна і Норвегія майже на рік продовжили "транспортний безвіз"

Безвіз діятиме для вантажівок стандарту Євро-5 і вище.

Україна і Норвегія майже на рік продовжили "транспортний безвіз"
вантажоперевезення
Фото: investory.news

Україна і Норвегія домовилися про продовження «транспортного безвізу».

Про це повідомило Міністерство відновлення.

Українські і норвезькі перевізники зможуть виконувати двосторонні й транзитні перевезення між країнами без додаткових дозволів до 30 червня 2025 року.

Заступник глави Мінвідновлення Сергій Деркач зазначив, що вдалося вперше з 2002 року домовитися про збільшення кількості дозволів на перевезення в/з третіх країн на 40%.

Безвіз діятиме для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. На борту водії зобов’язані мати при собі сертифікат, який підтверджує клас екологічності, а також витяг про наявність ліцензії на перевезення.

  • Наразі українським перевізникам доступний «транспортний безвіз» з 37 країнами, зокрема, із ЄС.
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