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Кабмін продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів

Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року.

Кабмін продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів
засіданні уряду 23 серпня 2024 року
Фото: КМУ

Кабмін продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів.

Про це на засіданні уряду 23 серпня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зима буде "дуже непростою". "Попри ремонти та відновлення 24/7, у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики", - сказав глава уряду.

Рішення про пільгову ціну діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.

  • Тим часом на європейських ринках ціна газу продемонструвала найбільше зростання цьогоріч. Вартість однієї мегаватт-години сягнула позначки у 38,45 євро – найвищої з грудня минулого року.
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