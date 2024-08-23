Кабмін продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів

Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року.

Кабмін продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів.

Про це на засіданні уряду 23 серпня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зима буде "дуже непростою". "Попри ремонти та відновлення 24/7, у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики", - сказав глава уряду.

Рішення про пільгову ціну діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.