Кабмін продовжив пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів

Кабмін продовжив спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла і побутових споживачів.
Про це на засіданні уряду 23 серпня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, зима буде "дуже непростою". "Попри ремонти та відновлення 24/7, у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики", - сказав глава уряду.
Рішення про пільгову ціну діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону.
- Тим часом на європейських ринках ціна газу продемонструвала найбільше зростання цьогоріч. Вартість однієї мегаватт-години сягнула позначки у 38,45 євро – найвищої з грудня минулого року.