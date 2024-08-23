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АРМА продає на Прозорро годинники Медведчука

Купити лоти може кожен охочий, крім осіб, пов'язаних із Росією.

АРМА продає на Прозорро годинники Медведчука
годинник Медведчука із зображенням Оксани Марченко
Фото: АРМА

АРМА уже виставила на "Прозорро.Продажі" колекцію наручних годинників Віктора Медведчука.

Як ідеться на сайті Агентства, у колекції - 20 лотів, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн.

Серед найдорожчих годинників:

  • "Breguet 4416К" - оцінений у понад 1,8 млн грн;
  • "Patek Philippe" - у понад 1,2 млн грн;
  • "Dolce & Gabbana" - майже у 1 млн грн.

Найдешевший годинник вартує 2,5 тис. грн, а "Москва Кремль" - 17,5 тис. грн.

Є у колекції, зокрема, наручний годинник «Parmigiani Fleurier» із зображенням дружини Медведчука Оксани Марченко. Цей актив продають за понад 302 тисячі гривень.

В АРМА зазначили, що кожен охочий може взяти участь в аукціонах, окрім осіб, пов'язаних із Росією. 

"Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфелю АРМА, після чого будуть використані для закупівлі Військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів", - додали в Агентстві.

Крім годинників Медведчука, продають і частину арештованого білоруського хлориду калію, який перевозили у 151 вагоні. Вартість активу - 111 млн гривень, включаючи 43,6 млн гривень митних платежів, які АРМА перерахує до державної скарбниці.

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