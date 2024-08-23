АРМА продає на Прозорро годинники Медведчука

Купити лоти може кожен охочий, крім осіб, пов'язаних із Росією.

АРМА уже виставила на "Прозорро.Продажі" колекцію наручних годинників Віктора Медведчука.

Як ідеться на сайті Агентства, у колекції - 20 лотів, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн.

Серед найдорожчих годинників:

"Breguet 4416К" - оцінений у понад 1,8 млн грн;

"Patek Philippe" - у понад 1,2 млн грн;

"Dolce & Gabbana" - майже у 1 млн грн.

Найдешевший годинник вартує 2,5 тис. грн, а "Москва Кремль" - 17,5 тис. грн.

Є у колекції, зокрема, наручний годинник «Parmigiani Fleurier» із зображенням дружини Медведчука Оксани Марченко. Цей актив продають за понад 302 тисячі гривень.

В АРМА зазначили, що кожен охочий може взяти участь в аукціонах, окрім осіб, пов'язаних із Росією.

"Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфелю АРМА, після чого будуть використані для закупівлі Військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів", - додали в Агентстві.

Крім годинників Медведчука, продають і частину арештованого білоруського хлориду калію, який перевозили у 151 вагоні. Вартість активу - 111 млн гривень, включаючи 43,6 млн гривень митних платежів, які АРМА перерахує до державної скарбниці.