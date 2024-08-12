Шаблю олімпійської чемпіонки Харлан продадуть на аукціоні

Шаблю олімпійської чемпіонки з фехтування Ольги Харлан продадуть на аукціоні, організованому благодійним фондом Сергія Притули.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Усі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей для стрілецького озброєння "ШаБля".

"Олімпійська чемпіонка Оля Харлан передала нашому фонду свою шаблю, яка допомогла нашим дівчатам здобути омріяну перемогу на Олімпійських Іграх в Парижі! Золото для України ця шабля вже принесла, тепер принесе допомогу Силам Оборони!", - йдеться в повідомленні.

Пряма трансляція аукціону відбудеться 15 серпня о 19:00 на сторінках фонду у Facebook та YouTube. Контакти для участі в аукціоні: [email protected]. +380 95 427 30 47 (Telegram, Whatsapp)

"Але це ще не все! Ми створюємо банку, де за донат від 200 гривень і кратно ви станете учасниками розіграшу прапора з автографом Олі Харлан. А за найбільший донат на банку передбачена опція "Кава з Ольгою Харлан"", - зазначили в Фонді.

Банка для участі в розіграші прапору та кави з Олею: https://send.monobank.ua/jar/8kcQZqEazt