Фото: EPA/UPG
Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі
У Парижі відбулася офіційна церемонія закриття літніх Олімпійських ігор-2024.
Про це повідомило Суспільне спорт.
Прапороносцями України були борець Парвіз Насібов і веслувальниця Людмила Лузан.
Захід відбувався на стадіоні «Стад де Франс». Для глядачів та спортсменів презентували шоу «Рекорди» режисера Томаса Джоллі.
Дійство відбувалося у повітрі й на землі із залученням сотень танцюристів й акробатів. Під час церемонії використовували величезні декорації та світлові ефекти. Під час одного з перформансів американський актор Том Круз спустився з даху стадіону на мотузці.
Фото: EPA/UPG
Том Круз виконує трюк під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на стадіоні «Стад де Франс» у Парижі
Захід супроводжували музичні виступи світових виконавців, зокрема Snoop Dogg, Dr. Dre, Red Hot Chily Peppers та Billie Eilish. Вони виконували свої композиції у США, адже саме там відбудуться наступні Олімпійські ігри.
Нагадаємо, збірна України здобула 12 медалей на Олімпіаді-2024. Збірна США очолила медальний залік змагань.
Фото: EPA/UPG
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»
Фото: EPA/UPG
Французький плавець Леон Маршан несе олімпійський вогонь під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року
Фото: EPA/UPG
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»
Фото: EPA/UPG
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»
Фото: EPA/UPG
Президент Франції Еммануель Макрон Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»
Фото: EPA/UPG
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»
Фото: EPA/UPG
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»
Фото: EPA/UPG
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»
Фото: EPA/UPG
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»
Фото: EPA/UPG
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»
Фото: EPA/UPG
Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі
Фото: EPA/UPG
Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
президент МОК Томас Бах виступає під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»
Фото: EPA/UPG
Президент МОК Томас Бах, президент паризьких Олімпійських ігор 2024 Тоні Естанге та спортсмени-представники кожного континенту під час передачі прапора на церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Том Круз виконує трюк під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на стадіоні «Стад де Франс» у Парижі
Фото: EPA/UPG
Том Круз під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на стадіоні «Стад де Франс» у Парижі
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Мер Парижа Анн Ідальго (друга праворуч) і президент МОК Томас Бах (справа) передають олімпійський прапор меру Лос-Анджелеса Карен Басс (ліворуч) під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року
Фото: EPA/UPG