Фото: EPA/UPG Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі

У Парижі відбулася офіційна церемонія закриття літніх Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Прапороносцями України були борець Парвіз Насібов і веслувальниця Людмила Лузан.

Захід відбувався на стадіоні «Стад де Франс». Для глядачів та спортсменів презентували шоу «Рекорди» режисера Томаса Джоллі.

Дійство відбувалося у повітрі й на землі із залученням сотень танцюристів й акробатів. Під час церемонії використовували величезні декорації та світлові ефекти. Під час одного з перформансів американський актор Том Круз спустився з даху стадіону на мотузці.

Фото: EPA/UPG Том Круз виконує трюк під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на стадіоні «Стад де Франс» у Парижі

Захід супроводжували музичні виступи світових виконавців, зокрема Snoop Dogg, Dr. Dre, Red Hot Chily Peppers та Billie Eilish. Вони виконували свої композиції у США, адже саме там відбудуться наступні Олімпійські ігри.

Нагадаємо, збірна України здобула 12 медалей на Олімпіаді-2024. Збірна США очолила медальний залік змагань.

Фото: EPA/UPG Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»

Фото: EPA/UPG Французький плавець Леон Маршан несе олімпійський вогонь під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року

Фото: EPA/UPG Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»

Фото: EPA/UPG Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»

Фото: EPA/UPG Президент Франції Еммануель Макрон Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»

Фото: EPA/UPG Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»

Фото: EPA/UPG Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»

Фото: EPA/UPG Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»

Фото: EPA/UPG Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»

Фото: EPA/UPG Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»

Фото: EPA/UPG Церемонія закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»

Фото: EPA/UPG Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі

Фото: EPA/UPG Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі

Фото: EPA/UPG Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі

Фото: EPA/UPG Під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG президент МОК Томас Бах виступає під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі на стадіоні «Стад де Франс»

Фото: EPA/UPG Президент МОК Томас Бах, президент паризьких Олімпійських ігор 2024 Тоні Естанге та спортсмени-представники кожного континенту під час передачі прапора на церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Том Круз виконує трюк під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на стадіоні «Стад де Франс» у Парижі

Фото: EPA/UPG Том Круз під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року на стадіоні «Стад де Франс» у Парижі

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Мер Парижа Анн Ідальго (друга праворуч) і президент МОК Томас Бах (справа) передають олімпійський прапор меру Лос-Анджелеса Карен Басс (ліворуч) під час церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року