Розклад змагань Олімпіади-2024 на 11 серпня

У 16 змагальний день Україну на Олімпіаді представить борець вільного стилю Мураз Мчедлідзе. Він змагатиметься у втішних сутичках у ваговій категорії до 97 кілограмів.
Розклад змагань на 11 серпня:
9:00. Легка атлетика, марафон, фінал, жінки
10:00. Гандбол, матч за бронзу, чоловіки
11:35. Водне поло, матч за бронзу, чоловіки
12:00. Вільна боротьба, втішні сутички, фінали, чоловіки. Мураз Мчедлідзе
12:00. Сучасне п’ятиборство, жінки
12:00. Велотрек, спринт, омнімум, жінки, кейрін, чоловіки
12:30. Баскетбол, матч за бронзу, жінки
12:30. Важка атлетика, понад 81 кг, жінки
14:00. Волейбол, фінал, жінки
16:30. Баскетбол, фінал, жінки
14:30. Гандбол, фінал, чоловіки
15:00. Водне поло, фінал, чоловіки
Нагадаємо, в активі України на Олімпійських іграх 12 медалей: 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.