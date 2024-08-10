Головне за суботу, 10 серпня: 92 боєзіткнення, бої на Курщині, олімпійське срібло Ірини Коляденко

Бойові дії на Донеччині, 92 бойових зіткнення, ворожі обстріли, Олімпійські ігри-2024. Яким запам’ятається 899-й день повномасштабної війни.

У Костянтинівці завершили розбір завалів ТЦ, в який влучила ворожа ракета.

У вечірньому зверненні 10 серпня президент Володимир Зеленський подякував українським воїнам за витискання війни на територію агресора.

“Відзначу за цей тиждень усіх наших воїнів – бойові бригади, які дійсно результативно захищають нашу державу, знищують окупанта. Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині, зокрема найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський, – і південь нашої держави. Всюди є за що подякувати українським воїнам”, – сказав Зеленський.

“І сьогодні кілька разів уже доповідав Головком Сирський – щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, – тиск на агресора”, – сказав президент.

Також президент подякував партнерам України за військову допомогу і підкреслив, що “дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції. Сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир”.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 відбулося 92 бойових зіткнення. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку.

Упродовж доби противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційних ударів (задіяв зокрема 73 КАБи), використав для ураження 577 дронів-камікадзе. Здійснив 3439 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього окупанти 33 рази намагалися вклинитися в нашу оборону. Зусилля концентрує в районах Гродівки та Желанного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 серпня – в новині.

Російські ресурси пишуть, що РФ втратила Ка-52 під час відбиття атаки ЗСУ у Курській області.

Як можна зрозуміти із повідомлень, екіпаж загинув. Також повідомляють, що по "Алігатору" влучили із ПЗРК.

Ка-52 "Алігатор" – це російський розвідувально-ударний вертоліт. Він уражає броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі. Є більш удосконаленою версією вертольота Ка-50 «Чорна акула».

Декілька днів тому спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона над Курською областю, що є унікальною спецоперацією в історії воєн.

Про події в Курській області – в новині.

Морські дрони ЗСУ атакували газову вишку у Чорному морі, яка слугувала ворогу розвідувальним пунктом.

Про це повідомляють моніторингова група "Кримський вітер" та волонтер Сергій Стерненко.

Стерненко уточнив, що російська армія розмістила на газовій вишці технічне розвідувальне обладнання. На момент атаки на вишці перебували до 40 осіб особового складу ворога.

Для виїзду з тимчасово окупованих територій (ТОТ) на підконтрольну уряду України територію українці можуть скористатися гуманітарним коридором на Волині, повідомляє Мінреінтеграції.

Донедавна українці з ТОТ поверталися на підконтрольну Уряду України територію через гуманітарний коридор “Колотилівка – Покровка”, що на Сумщині. Наразі роботу цього гумкоридору призупинено через ворожі обстріли.

Можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні “Мокрани – Доманове”. Ним можуть скористатися всі громадяни України за наявності будь-яких українських документів.

Після перетину кордону їх зустрічають представники місцевої влади, соціальних та екстрених служб і волонтери. Останні надають допомогу з пересуванням літнім та маломобільним людям. Крім того, волонтери безкоштовно відвозять людей до Ковеля та, за необхідності, допомагають придбати залізничні квитки до інших регіонів України.

Усім забезпечується можливість залишитися на безкоштовну ночівлю з харчуванням.

Також проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 гривень від міжнародної організації та надається допомога з пошуку безкоштовного тимчасового житла, працевлаштування тощо.

Однією з організацій, що допомагають українцям, які виїжджають із ТОТ, є Helping to Leave. Зв’язатися з представниками ГО можна зателефонувавши до кол-центру +380 (93) 177 6458 або написавши в Telegram-бот @helpingtoleave_bot.

У разі виникнення питань можна зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33. Також можна звернутися до профільного фахівця Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13.

Українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко здобула срібну медаль Олімпійських ігор у Парижі.

Українка поступилася у фіналі японці Сакурі Мотокі (1:12) у ваговій категорії 62 кг.

Таким чином, у медальній скарбничці України на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей: 3 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!