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У Херсонській громаді за день 10 людей отримали поранення

Один з них у тяжкому стані.

У Херсонській громаді за день 10 людей отримали поранення
Фото: EPA/UPG

У Херсонській громаді за день 10 людей отримали поранення, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. 

“На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ отримали поранення 10 людей, серед них підліток. Хлопцю 15, жінкам 40, 45, 55 і 82 роки, чоловікам 41, 53, 58, 65, 74. Найстарший з чоловіків тяжкий, двоє – легкопоранені, решта у стані середньої тяжкості”, – повідомив Мрочко.

Він зазначив, що переважна більшість постраждалих з Дніпровського району міста і вони були атаковані ворогом дронами. 

“Зважайте на ці обставини. Будьте обережні і не перебувайте довго на відкритому просторі”, – закликав посадовець.

Також він нагадав, що військова міська адміністрація при пораненнях надає одноразову грошову допомогу: дорослі – 20 000 грн, діти – 30 000 грн.

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