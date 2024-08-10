Перші з них планують відкрити наприкінці жовтня.

На Запоріжжі будують 6 підземних шкіл, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

“Наразі одночасно будуємо 6 підземних шкіл. Деякі – на стадії високої готовності, інші – на початкових етапах. Плануємо відкрити перші школи наприкінці жовтня”, – написав посадовець.

Він зазначив, що підземні школи будують не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах (Кушугумська, Широківська, Біленьківська).

“Безпечні школи – це пріоритет, який маємо виконати для наших мешканців до кінця року. Ця робота є частиною державної програми повернення дітей до очного навчання”, – зазначив Федоров.

Нагадаємо, минулого місяця Міносвіти заявило про запуск гарячої лінії “Школа офлайн”. Мета – інформувати щодо освітньої політики для повернення учнів до очного навчання.