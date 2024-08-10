ГоловнаСуспільствоОсвіта

На Запоріжжі будують 6 підземних шкіл

Перші з них планують відкрити наприкінці жовтня.

На Запоріжжі будують 6 підземних шкіл
Іван Федоров
Фото: Вікі

На Запоріжжі будують 6 підземних шкіл, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. 

“Наразі одночасно будуємо 6 підземних шкіл. Деякі – на стадії високої готовності, інші – на початкових етапах. Плануємо відкрити перші школи наприкінці жовтня”, – написав посадовець.

Він зазначив, що підземні школи будують не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах (Кушугумська, Широківська, Біленьківська).

“Безпечні школи – це пріоритет, який маємо виконати для наших мешканців до кінця року. Ця робота є частиною державної програми повернення дітей до очного навчання”, – зазначив Федоров.

Нагадаємо, минулого місяця Міносвіти заявило про запуск гарячої лінії “Школа офлайн”. Мета – інформувати щодо освітньої політики для повернення учнів до очного навчання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies