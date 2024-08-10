Олімпіада-2024. День 15. Коляденко боротиметься за золото. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 10 серпня, відбудуться змагання з 21 виду спорту.

17:30. Збірна України фінішувала сьомою у командному багатоборстві з художньої гімнастики. Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Марія Височанська заробили 65.700 бала. Першу сходинку посіла команда Китаю, друге – Ізраїлю, третє – Італії.

GOLDEN GIRLS 🥇

With a total score of 69.800, the Chinese team wins its first Olympic gold medal in rhythmic gymnastics. 恭喜 🇨🇳

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Des filles en or 👌

Avec un total de 69.800, l'ensemble chinois remporte sa première médaille d'or Olympique en gymnastique rythmique. Félicitations… pic.twitter.com/wJ3GgVd5Kj — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

17:20. Олексій Середа посів восьму сходинку у стрибках з 10-метрової вишки.Українець набрав 426.90 бала. Українець виступав після травми, тому зробив декілька помилок під час своїх спроб. Олімпійським чемпіоном став китаєць Цао Юань (547.50).Срібло здобув представник Японії Тамаї Рікуто (507.65), бронзу – британець Ноа Вільямс (497.35).

A GRAND SLAM FOR THE CHINESE DIVING DELEGATION 🔥

After a masterful competition, Cao Yuan takes the gold! 🥇

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LE GRAND CHELEM POUR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN PLONGEON ! 🔥

Après une épreuve maîtrisée, Cao Yuan remporte l'or ! 🥇 #Paris2024 pic.twitter.com/yTsHstoq7S — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

Фото: EPA/UPG Олексій Середа з України стрибає у фіналі Олімпійських ігор-2024.

16:50. Тим часом жіночі збірні Норвегії та Франції визначають між собою олімпійських чемпіонок у гандболі. Проміжний рахунок – 24:17.

16:40. Середа виступає не найкращим чином. Відчувається, що українець не зміг набрати оптимальних кондицій після проблем зі здоров'ям. Уболіваємо за Олексія!

16:20. Олімпійського чемпіона Токіо-2020 зі стрибків у висоту Джанмарко Тамбері забрала швидка допомога. Фінал змагань відбудеться сьогодні о 20:00. Україну на цих змаганнях представить Олег Дорощук. Нагадаємо, раінше італійський стрибун заявив про проблеми з нирками.

16:00. Олексій Середа стартував у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Удачі тобі, козаче!

15:40. Розпочався фінал змагань з командного багатоборства у художній гімнастиці. Віримо у наших дівчат.

15:25. Франція – олімпійський чемпіон з чоловічого волейболу. Команда французів здолала у фіналі представників Польщі – 25:19 25:20, 25:23. Вітаємо! Виграти вдома – це найкраще відчуття.

ILS L'ONT FAIT !!!!!!

LES BLEUS CONSERVENT LEUR TITRE À DOMICILE 🥇🇫🇷



CHAMPIONS OLYMPIQUES 😍😍#Paris2024 pic.twitter.com/VDZRyLI4iv — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

15:05. Представниця Чехії Яна Гарнбрет стала олімпійською чемпіонкою у скелелазінні на трудність, заробивши 168.5 очка. У боротьбі за золото вона здолала американку Брук Рабуту (срібло) і Джессіку Пільц з Австрії.

A high final! 🧗‍♀️

Janja Garnbret takes gold and becomes double Olympic climbing champion 🥇

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Une finale au sommet ! 🧗‍♀️

Janja Garnbret est allée chercher la médaille d’or et devient double championne Olympique d’escalade 🥇#Paris2024

📸 Getty pic.twitter.com/Y4pWe4Iav7 — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

14:50. Франція грає проти Польщі у фіналі змагань із волейболу на Олімпійських іграх. Господарі змагань виграли 2 сети.

14:40. Лю Хуаньхуа з Китаю виграв золото змагань з важкої атлетики (102 кг). Він показав результат 406 кг після поштовху й ривка.

A bar worth its weight in gold!! 🥇

🇨🇳 Liu Huanhua becomes the Olympic champion in his category.

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Une barre qui vaut son pesant d'or !! 🥇

🇨🇳 Liu Huanhua devient champion Olympique de sa catégorie.#Paris2024 pic.twitter.com/BxXhvL7nSI — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

14:30. Пам'ятаєте церемонію відкриття Ігор? Повітряну кулю з олімпійським вогнем? Завтра відбудеться останній змагальний день паризької Олімпіади.

Breathtaking! 🔥

The Cauldron of the Olympic Games Paris 2024 takes to the skies to shine over the capital. A unique moment, shared with thousands of people from all over the world.

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À couper le souffle !

La Vasque Olympique s'envole pour faire briller la capitale. Un moment… pic.twitter.com/aBYUBcSVlz — Paris 2024 (@Paris2024) August 9, 2024

14:10. Мураз Мчедлідзе з України поступився грузину Гіві Матчарашвілі (0:11) у чвертьфіналі змагань з вільної боротьби (97 кг). Він матиме шанс поборотися у втішній сутичці, якщо грузинський атлет пройде до фіналу Олімпіади.

14:00. Українка Марія Повх закінчили заплив на байдарці-одиночці (500 метрів) останньою у фіналі С. Олімпійською чемпіонкою стала представниця Нової Зеландії Ліза Керрінгтон. Срібна призерка змагань – угорка Тамара Чіпеш, бронзова – Емма Йоргенсен із Данії.

1:47.36 🤩

Lisa Carrington sets a new Olympic record and takes the gold medal! 🥇

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Lisa Carrington établit un nouveau record Olympique et s'empare de la médaille d'or ! 🥇#Paris2024 pic.twitter.com/f9AxRPweQk — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

13:40. Менш як за годину розпочнуться змагання в особистому заліку з сучасного п’ятиборства. Україну представить Валерія Пермикіна.

13:30. Пані та панове, на Олімпіаді тривають змагання з брейкінгу.

Breaking in the heart of Paris ✨

The second Olympic breaking champion will be crowned today!

Gentlemen, it's your turn 🥇

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Le breaking en plein coeur de Paris ✨

Le second champion Olympique de breaking sera sacré aujourd'hui !

À vous messieurs 🥇#Paris2024

🎥 Roman Veiga… pic.twitter.com/j5rs2TaR48 — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

13:20. Тамірат Тола з Ефіопії виграв золоту медаль з марафонського бігу. Він встановив олімпійський рекорд, подолавши дистанцію за 2:06:26 год. Срібло завоював бельгієць Башир Абді, бронзу – Бенсон Кіпруто з Кенії.

Фото: EPA/UPG Тамірат Тола з Ефіопії святкує перемогу у марафонському бігу з легкої атлетики серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, Франція, 10 серпня 2024 року.

Tamirat Tola in gold🥇

The Ethiopian takes the #Paris2024 Olympic marathon title by breaking the Olympic record on the toughest course in history!



Well done 🤩



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Une performance Or norme🥇

L’éthiopien Tamirat Tola décroche le titre Olympique du marathon de #Paris2024 en… pic.twitter.com/YHpAHxMMQy — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

13:10. Сьогодні відбудеться фінальний матч у чоловічому турнірі з баскетболу. Збірна США змагатиметься за олімпійське золото з командою Франції. Початок матчу – о 22:30.

Clash of the titans 💥

Tonight at 9.30pm, the French will be out for revenge on Tokyo 2021 against the Americans, who are more motivated than ever to retain their Olympic title!



Who will emerge victorious from this eagerly awaited battle?

Tell us your predictions 👇



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Le… pic.twitter.com/gOembGfe24 — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

The Bercy Arena is set for a golden weekend ✨

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L'Arena Bercy s'apprête à vivre un weekend en or ✨



📸 #Paris2024 pic.twitter.com/3jBh52jSAV — Paris 2024 (@Paris2024) August 10, 2024

13:00. Українець Мураз Мчедлідзе переміг турка Ібрагіма Чіфтчі (5:1) в 1/8 фіналу змагань з вільної боротьби (97 кг).

12:52. Чергова невдача! Анастасія Рибачок фінішувала восьмою у півфінальному запливі на каное-одиночках на 200 метрів.

12:42. Неочікувано... Людмила Лузан фінішувала сьомою у півфінальному запливі у веслуванні каное-одиночки на 200 метрів.

12:35. Сьогодні олімпійський день – це суцільний валідол. Олексій Середа кваліфікувався до фіналу змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Українець завалив три стрибки, але зміг піднятися на 11-ту сходинку. Фінал відбудеться сьогодні о 16:00.

12:10. Марія Повх фінішувала шостою у півфінальних змаганнях з веслування на байдарці-одиночці на 500 метрів. Українка виступатиму у втішному фіналі за 13-18 місця.

12:00. Український борець вільного стилю (125 кг) Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану (0:3) та завершив виступи на Олімпійських іграх-2024

Вітаємо, друзі, передостанній день Олімпійських ігор буде насиченим! Слідкуємо разом!