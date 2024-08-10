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Олімпіада-2024. День 15. Коляденко боротиметься за золото. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 10 серпня, відбудуться змагання з 21 виду спорту.

Олімпіада-2024. День 15. Коляденко боротиметься за золото. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко з прапором України.
Фото: EPA/UPG

17:30. Збірна України фінішувала сьомою у командному багатоборстві з художньої гімнастики. Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Марія Височанська заробили 65.700 бала. Першу сходинку посіла команда Китаю, друге – Ізраїлю, третє – Італії.

17:20. Олексій Середа посів восьму сходинку у стрибках з 10-метрової вишки.Українець набрав 426.90 бала. Українець виступав після травми, тому зробив декілька помилок під час своїх спроб. Олімпійським чемпіоном став китаєць Цао Юань (547.50).Срібло здобув представник Японії Тамаї Рікуто (507.65), бронзу – британець Ноа Вільямс (497.35). 

Олексій Середа з України стрибає у фіналі Олімпійських ігор-2024.
Фото: EPA/UPG
Олексій Середа з України стрибає у фіналі Олімпійських ігор-2024.

16:50. Тим часом жіночі збірні Норвегії та Франції визначають між собою олімпійських чемпіонок у гандболі. Проміжний рахунок – 24:17.

16:40. Середа виступає не найкращим чином. Відчувається, що українець не зміг набрати оптимальних кондицій після проблем зі здоров'ям. Уболіваємо за Олексія!

16:20. Олімпійського чемпіона Токіо-2020 зі стрибків у висоту Джанмарко Тамбері забрала швидка допомога. Фінал змагань відбудеться сьогодні о 20:00. Україну на цих змаганнях представить Олег Дорощук. Нагадаємо, раінше італійський стрибун заявив про проблеми з нирками.

16:00. Олексій Середа стартував у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Удачі тобі, козаче!

15:40. Розпочався фінал змагань з командного багатоборства у художній гімнастиці. Віримо у наших дівчат.

15:25. Франціяолімпійський чемпіон з чоловічого волейболу. Команда французів здолала у фіналі представників Польщі – 25:19 25:20, 25:23. Вітаємо! Виграти вдома – це найкраще відчуття.

15:05. Представниця Чехії Яна Гарнбрет стала олімпійською чемпіонкою у скелелазінні на трудність, заробивши 168.5 очка. У боротьбі за золото вона здолала американку Брук Рабуту (срібло) і Джессіку Пільц з Австрії. 

14:50. Франція грає проти Польщі у фіналі змагань із волейболу на Олімпійських іграх. Господарі змагань виграли 2 сети. 

14:40. Лю Хуаньхуа з Китаю виграв золото змагань з важкої атлетики (102 кг). Він показав результат 406 кг після поштовху й ривка.

14:30. Пам'ятаєте церемонію відкриття Ігор? Повітряну кулю з олімпійським вогнем? Завтра відбудеться останній змагальний день паризької Олімпіади.

14:10. Мураз Мчедлідзе з України поступився грузину Гіві Матчарашвілі (0:11) у чвертьфіналі змагань з вільної боротьби (97 кг). Він матиме шанс поборотися у втішній сутичці, якщо грузинський атлет пройде до фіналу Олімпіади.

14:00. Українка Марія Повх закінчили заплив на байдарці-одиночці (500 метрів) останньою у фіналі С. Олімпійською чемпіонкою стала представниця Нової Зеландії Ліза Керрінгтон. Срібна призерка змагань – угорка Тамара Чіпеш, бронзова – Емма Йоргенсен із Данії.

13:40. Менш як за годину розпочнуться змагання в особистому заліку з сучасного п’ятиборства. Україну представить Валерія Пермикіна.

13:30. Пані та панове, на Олімпіаді тривають змагання з брейкінгу.

13:20. Тамірат Тола з Ефіопії виграв золоту медаль з марафонського бігу. Він встановив олімпійський рекорд, подолавши дистанцію за 2:06:26 год. Срібло завоював бельгієць Башир Абді, бронзу – Бенсон Кіпруто з Кенії.

Тамірат Тола з Ефіопії святкує перемогу у марафонському бігу з легкої атлетики серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, Франція, 10 серпня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Тамірат Тола з Ефіопії святкує перемогу у марафонському бігу з легкої атлетики серед чоловіків на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, Франція, 10 серпня 2024 року.

13:10. Сьогодні відбудеться фінальний матч у чоловічому турнірі з баскетболу. Збірна США змагатиметься за олімпійське золото з командою Франції. Початок матчу – о 22:30. 

13:00. Українець Мураз Мчедлідзе переміг турка Ібрагіма Чіфтчі (5:1) в 1/8 фіналу змагань з вільної боротьби (97 кг).

12:52. Чергова невдача! Анастасія Рибачок фінішувала восьмою у півфінальному запливі на каное-одиночках на 200 метрів. 

12:42. Неочікувано... Людмила Лузан фінішувала сьомою у півфінальному запливі у веслуванні каное-одиночки на 200 метрів. 

12:35. Сьогодні олімпійський день – це суцільний валідол. Олексій Середа кваліфікувався до фіналу змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки. Українець завалив три стрибки, але зміг піднятися на 11-ту сходинку. Фінал відбудеться сьогодні о 16:00.

12:10. Марія Повх фінішувала шостою у півфінальних змаганнях з веслування на байдарці-одиночці на 500 метрів. Українка виступатиму у втішному фіналі за 13-18 місця.

12:00. Український борець вільного стилю (125 кг) Олександр Хоцянівський поступився поляку Роберту Барану (0:3) та завершив виступи на Олімпійських іграх-2024 

Вітаємо, друзі, передостанній день Олімпійських ігор буде насиченим! Слідкуємо разом!

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