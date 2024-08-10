Розклад змагань Олімпіади-2024 на 10 серпня

10 серпня на Олімпійських іграх-2024 у Парижі відбудуться змагання з 21 виду спорту, у 8 з яких виступатимуть українці. Зокрема, Людмила Лузан, Анастасія Рибачок і Марія Повх випробують свої сили в індивідуальних запливах з веслування, Олексій Середа випробує свої сили у стрибках у воду, а Ірина Коляденко боротиметься у фіналі з греко-римської боротьби.

Розклад змагань на 10 серпня:

11:00. Стрибки у воду, чоловіки, 10 м, фінал. Олексій Середа

11:30. Веслувальний спринт, жінки, байдарки-одиначки, 500 метрів. Марія Повх.

12:07. Вільна боротьба, чоловіки, до 125 кг, втішні сутички. Олександр Хоцяновський

12:40. Веслувальний спринт, жінки, каное-одиначки, 200 метрів. Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

15:00. Художня гімнастика, жінки, командне багатоборство, фінал. Діана Баєва, Аліна Мельник, Марія Височанська, Валерія Перемета та Кіра Ширикіна.

17:17. Брейкінг, чоловіки, фінал. Олег Kuzya Кузнецов

20:00. Легка атлетика, чоловіки, стрибки у висоту, фінал. Олег Дорощук.

20:30. Синхронне плавання, жінки, дуети, довільна програма, фінал. Марина та Владислава Алексіїви.

21:35. Вільна боротьба, жінки, 62 кг, фінал. Ірина Коляденко – Мотокі Сакура (Японія).

Нагадаємо, в активі України 12 медалей: 3 золотих, 4 срібних і 4 бронзових.