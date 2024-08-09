Коляденко здобула впевнену перемогу та вийшла до фіналу Олімпіади

Українка Ірина Коляденко бореться у півфіналі Олімпійських ігор у Парижі.

Українська борчиня Ірина Коляденко перемогла представницю Киргизстану Айсулуу Тинибекову в півфіналі змагань з вільної боротьби на Олімпійських іграх-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Перший період був рівним – жодна зі спортсменок не ризикувала. У другій половині сутички Ірина діяла активно та у підсумку перемогла з рахунком 9:2.

Фінальна сутичка відбудеться завтра, 10 серпня.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо Ірина Коляденко стала бронзовою призеркою змагань. У півфіналі вона поступилася саме киргизці Айсулуу Тинибековій.