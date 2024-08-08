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“Кривбас” поступився у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА

“Кривбас” поступився чеському клубу “Вікторія” (Пльзень).

“Кривбас” поступився у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА
“Кривбас” поступився у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА
Фото: Пресслужба ФК “Кривбас”

Криворізький “Кривбас” провів перший матч у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Про це повідомив Укрінформ.

У матчі, який відбувався у словацькому місті Кошице, “Кривбас” поступився чеському клубу “Вікторія” (Пльзень) з рахунком 1:2.

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Рахунок на 20-й хвилині відкрили футболісти “Кривбасу”, але після перерви два голи забили суперники бронзового призера чемпіонату України.

Гру у відповідь українська команда проведе 15 серпня.

Переможець за сумою двох матчів отримає путівку до раунду плей-офф Ліги Європи, а його суперник перейде до плей-офф Ліги конференцій УЄФА.

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