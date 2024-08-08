Фото: НОК

Український боксер Олександр Хижняк переміг казаха Нурбека Оралбая (87 кг) та став олімпійським чемпіоном Парижа-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

У першому раунді українець з перших секунд пішов в атаку та традиційно почав працювати першим номером. Казах діяв з дистанції та завдав менше ударів. Перший раунд віддали Олександру

Друга трихвилинка була більш рівною. В одному з епізодів казах виконав потужну серію ударів, але Хижняк встояв та продовжив битися. Судді віддали раунд казаху.

Фото: НОК

Фото: НОК

Фото: НОК

У третьому раунді Хижняк виглядав більш активним, хоча відчувалося, що обоє боксерів втомилися. У фінальній частині бою Хижняк завдав набагато більше ударів. За підсумками трьох трихвилинок українець виграв за очками роздільним рішенням суддів та став золотим медалістом Олімпіади.

Український боксер Олександр Хижняк додав до медальної скарбнички України третє золото та восьму медаль загалом.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо Олександр Хижняк вийшов до фіналу, але поступився бразильцю Еберто Соузі та став срібним призером змагань.