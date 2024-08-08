Розклад змагань Олімпіади-2024 на 8 серпня: Насібов боротиметься у фіналі, Беленюк – за бронзову медаль

У 13 змагальний день відбудуться змагання з 22 видів спорту.

Українець Парвіз Насібов після перемоги в півфіналі Олімпійських ігор-2024.

Сьогодні, 8 серпня, українські спортсмени отримають можливість виграти медалі Олімпійських ігор у трьох видах спорту. Зокрема, Парвіз Насібов виступить у фіналі змагань з греко-римської боротьби, а Жан Беленюк проведе сутичку за бронзову нагороду. Крім того, шанс на здобуття медалі отримає важкоатлетка Каміла Конотоп та чоловічий квартет веслувальників на байдарках-четвірках.

Розклад змагань на 8 липня:

11:00. Художня гімнастика, кваліфікація. Таїсія Онофрійчук

11:00. Спортивне скелелазіння, складність, півфінал, жінки. Євгенія Казбекова

11:30. Веслувальний спринт, каное-одиночки 200 м, кваліфікація, жінки. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

12:00. Вільна боротьба, жінки до 57 кг, 1/8 фіналу. Аліна Грушина-Акобія

12:00. Вільна боротьба, чоловіки до 86 кг, 1/8 фіналу. Василь Михайлов

12:50. Веслувальний спринт, байдарки-четвірки 500 м, півфінал, чоловіки. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін

13:40. Веслувальний спринт, каное-одиночки 200 м, чвертьфінал, жінки. Ймовірно Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

14:50. Веслувальний спринт, байдарки-четвірки 500 м, фінал, чоловіки. Ймовірно Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін

16:00. Художня гімнастика, кваліфікація, частина друга. Таїсія Онофрійчук

16:00. Важка атлетика, жінки до 59 кг. Каміла Конотоп

19:15. Греко-римська боротьба, чоловіки до 67 кг і 87 кг. Парвіз Насібов (фінал), Жан Беленюк (бронзовий фінал)

Нагадаємо, Україна на Олімпіаді має в активі 8 медалей: 3 золотих, 2 срібних і 3 бронзових.