Парвіз Насібов (праворуч) під час фінальної сутички на Олімпійських іграх-2024.

Український борець греко-римського стилю (67 кг) Парвіз Насібов поступився Есмаїлі Саїду з Ірану у фіналі Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомило Суспільне спорт.

Українець витримав стартовий тиск іранця у першому періоді та заробив два очки, виконавши результативну. Ще одне очко судді віддали Парвізу за активність.

Фото: EPA/UPG Парвіз Насібов бореться у фіналі Олімпійських ігор.

Фото: EPA/UPG Парвіз Насібов змагається проти Есмаїлі Саїда з Ірану на Олімпіаді-2024.

У другому періоді Ісмаїлі знову розпочав активно та виконав кидок, заробивши 2 бали. Ще один пункт віддали іранцю за активність. Упродовж сутички рахунок став 6:5 на користь Ісмаїлі. Парвіз не зміг переломити хід поєдинку.

Фото: EPA/UPG Оголошення переможців фіналу змагань з греко-римської боротьби (67 кг) Насібов – Ісмаїлі.

Насібов здобув третю срібну та дев’яту загалом медаль України на Олімпійських іграх у Парижі.

Нагадаємо, на Олімпіаді у Токіо Парвіз теж дійшов до фіналу, але поступився Мохаммеду Резу Гераї з Ірану та завоював срібну нагороду.