Український борець греко-римського стилю (67 кг) Парвіз Насібов поступився Есмаїлі Саїду з Ірану у фіналі Олімпійських ігор-2024.
Про це повідомило Суспільне спорт.
Українець витримав стартовий тиск іранця у першому періоді та заробив два очки, виконавши результативну. Ще одне очко судді віддали Парвізу за активність.
У другому періоді Ісмаїлі знову розпочав активно та виконав кидок, заробивши 2 бали. Ще один пункт віддали іранцю за активність. Упродовж сутички рахунок став 6:5 на користь Ісмаїлі. Парвіз не зміг переломити хід поєдинку.
Насібов здобув третю срібну та дев’яту загалом медаль України на Олімпійських іграх у Парижі.
Нагадаємо, на Олімпіаді у Токіо Парвіз теж дійшов до фіналу, але поступився Мохаммеду Резу Гераї з Ірану та завоював срібну нагороду.