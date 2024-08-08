Головне за ніч та ранок четверга, 8 серпня: 96 боєзіткнень, ситуація на Курщині, олімпійське золото Хижняка

Уночі Росія завдала по Україні ракетно-дронового удару. Ворог запустив з території Бєлгородської області дві балістичні ракети "Іскандер-М" – вони були націлені на Харківську область. Також росіяни випустили з повітряного простору над Азовським морем дві керовані авіаракети Х-59.

Окрім того, вони запустили чотири "шахеди". Дрони вдалося збити всі, ракети – лише авіаційні, написав командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях", – повідомив він.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що в середу в Україні відбулося 96 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку – там відбулася майже третина наступальних дій.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 11 атак біля Північного, Нью-Йорка, Залізного і Торецька. По Торецьку і околицях завдали 19 авіаударів (понад 30 КАБів).

На Покровському напрямку захисники відбили 28 штурмових дій окупантів у районах десяти різних населених пунктів, які ворог намагався штурмувати за підтримки авіації. Основні напрямки зосередження ворога – Воздвиженка, Желанне, Карлівка, Гродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак біля Красногорівки, Костянтинівки і Парасковіївки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1140 окупантів. Також ворог втратив за добу, серед іншого, 2 танки, 36 артсистем, 1 гелікоптер і 1 літак. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали близько 587 510.

Про інші втрати ворога – в новині.

У Нікополі вранці російські війська прицільно завдали удару БпЛА по території підрозділу ДСНС, повідомляє пресслужба рятувальників.

Унаслідок удару вибито вікна пожежного депо та пошкоджено техніку рятувальників.

На щастя, особовий склад пожежно-рятувального підрозділу не постраждав.

Речниця Білого дому Каріна Жан-П'єр, коментуючи події в Курській області, нагадала, що з цієї території росіяни атакують Україну. Про це вона сказала на брифінгу, пише "Європейська правда".

Жан-П'єр підтвердила раніше озвучену її колегами інформацію про те, що Вашингтон зв'яжеться з Києвом задля отримання інформації про Курську область. Вона також сказала, що Штати і надалі підтримують Україну.

"Ми повинні пам'ятати, що – очевидно, в цьому регіоні є російські війська. Вони там знаходяться і вони з цього регіону атакують Україну. Отже, ми не можемо про це забувати", – додала вона.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на своїй сторінці у Telegram повідомив про включення "Укроборонпрому" до списку найкращих 50 оборонних підприємств світу.

Складанням рейтингу займається агенція Defense News. Торік українська компанія розміщувалася на 65-ому щаблі, але зробила стрибок у 16 позицій і зараз займає 49-ту сходинку.

За темпами зростання "Укроборонпром" взагалі лідирує у першій сотні: за 2023 його виручка зросла на 72% до позначки 2,2 мільярда доларів.

Міністр Камишін прогнозує, що після війни саме оборонна галузь стане одним із головних напрямів експорту для української економіки. "Україна буде арсеналом вільного світу", – стверджує урядовець.

Український боксер Олександр Хижняк переміг казаха Нурбека Оралбая (87 кг) та став олімпійським чемпіоном Парижа-2024.

Олександр Хижняк додав до медальної скарбнички України третє золото та восьму медаль загалом.

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк розповів LB.ua, у чому полягала складність фінального бою на Іграх та як він готувався до Олімпіади.

Про найцікавіше, що відбувається на Олімпійських іграх у Парижі, зокрема виступи українських олімпійців, можна дізнатися з наших новин і текстових трансляцій.

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