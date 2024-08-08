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Учора кількість зіткнень була на декілька десятків меншою, ніж добою раніше. На Покровському напрямку найважче

Там відбулося 28 боїв. 

Учора кількість зіткнень була на декілька десятків меншою, ніж добою раніше. На Покровському напрямку найважче
Ілюстративне фото
Фото: 22 окрема механізована бригада

Протягом середи в Україні відбулося 96 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку – там відбулася майже третина наступальних дій.

На Харківському напрямку було три атаки. Сили оборони відбивали штурми росіян поблизу Вовчанська і Тихого, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону. 

На Куп'янському напрямку росіяни здійснили п'ять спроб просунутися поблизу Петропавлівки, Колісниківки та в бік Новоосинового.

"На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Торського та в Серебрянському лісництві", – сказав речник. 

На Сіверському захисники відбили шість штурмових дій біля Спірного, Верхньокам'янського і Переїзного.

На Краматорському ворог атакував сім разів поблизу Часового Яру, завдав двох авіаударів.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 11 атак біля Північного, Нью-Йорка, Залізного і Торецька. По Торецьку і околицях завдали 19 авіаударів (понад 30 КАБів).

На Покровському напрямку захисники відбили 28 штурмових дій окупантів у районах десяти різних населених пунктів, які ворог намагався штурмувати за підтримки авіації. Основні напрямки зосередження ворога – Воздвиженка, Желанне, Карлівка, Гродівка. 

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак біля Красногорівки, Костянтинівки і Парасковіївки. 

На Времівському росіяни провели дві спроби просунутися з боку Володимирівки.

На Оріхівському було одне зіткнення в районі Роботиного.

"На Придніпровському напрямку усі чотири атаки загарбників не мали успіху", – повідомив речник Генштабу.

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