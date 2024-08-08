Учора кількість зіткнень була на декілька десятків меншою, ніж добою раніше. На Покровському напрямку найважче

Протягом середи в Україні відбулося 96 бойових зіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському напрямку – там відбулася майже третина наступальних дій.
На Харківському напрямку було три атаки. Сили оборони відбивали штурми росіян поблизу Вовчанська і Тихого, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.
На Куп'янському напрямку росіяни здійснили п'ять спроб просунутися поблизу Петропавлівки, Колісниківки та в бік Новоосинового.
"На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів неподалік Новосергіївки, Макіївки, Невського, Торського та в Серебрянському лісництві", – сказав речник.
На Сіверському захисники відбили шість штурмових дій біля Спірного, Верхньокам'янського і Переїзного.
На Краматорському ворог атакував сім разів поблизу Часового Яру, завдав двох авіаударів.
На Торецькому напрямку росіяни здійснили 11 атак біля Північного, Нью-Йорка, Залізного і Торецька. По Торецьку і околицях завдали 19 авіаударів (понад 30 КАБів).
На Покровському напрямку захисники відбили 28 штурмових дій окупантів у районах десяти різних населених пунктів, які ворог намагався штурмувати за підтримки авіації. Основні напрямки зосередження ворога – Воздвиженка, Желанне, Карлівка, Гродівка.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п'ять атак біля Красногорівки, Костянтинівки і Парасковіївки.
На Времівському росіяни провели дві спроби просунутися з боку Володимирівки.
На Оріхівському було одне зіткнення в районі Роботиного.
"На Придніпровському напрямку усі чотири атаки загарбників не мали успіху", – повідомив речник Генштабу.
- Учорашня кількість бойових зіткнень менша, ніж добою раніше, коли їх було 136. Покровський напрямок незмінно найважчий.