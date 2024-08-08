Вісім людей зазнали поранень унаслідок ударів Росії по Херсонській області

У Херсонській області минулої доби росіяни поранили вісьмох людей.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Ромашкове, Кізомис, Михайлівка, Новоберислав, Чорнобаївка, Станіслав, Антонівка, Качкарівка, Велетенське, Тягинка, Львове, Олександрівка, Калинівське, Благодатівка, Придніпровське, Садове та місто Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освіній заклад, адмінбудівлі та заклад громадського харчування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 9 багатоповерхівок та 11 приватних будинків.Також окупанти пошкодили газогін, господарські споруди та приватні автомобілі", – повідомив він.

Окрім того, вночі під час атаки ворога безпілотниками захисники збили над Херсонською областю один Shahed.

У Херсонській міській військовій адміністрацій повідомили, що в громаді облцентру за середу було 14 обстрілів. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та Антонівці.

"Зокрема, було пошкоджено 9 багатоповерхівок та 3 приватних будинки, 4 адмінбудівлі, кафе, цивільне авто та газопровід", – додали в адміністрації.