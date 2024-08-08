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Уночі Росія атакувала балістикою, авіаракетами і дронами. ППО збила всі безпілотники і дві з чотирьох ракет

Два "Іскандер-М" не збили. 

Уночі Росія завдала по Україні ракетно-дронового удару. Ворог запустив з території Бєлгородської області дві балістичні ракети "Іскандер-М" – вони були націлені на Харківську область. Також росіяни випустили з повітряного простору над Азовським морем дві керовані авіаракети Х-59. 

Окрім того, вони запустили чотири "шахеди". Дрони вдалося збити всі, ракети – лише авіаційні, написав командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.  

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БпЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях", – сказав він. 

Дві ракети і чотири дрони збила ППО
Фото: Командувач Повітряних сил у Telegram
Дві ракети і чотири дрони збила ППО

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