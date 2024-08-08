Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів

Сили оборони за минулу добу ліквідували 1140 окупантів.
Про це вранці 8 серпня повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 587 510 (+1 140) осіб,
- танків ‒ 8 431 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 332 (+9) од,
- артилерійських систем – 16 487 (+36) од,
- РСЗВ – 1 142 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 914 (+4) од,
- літаків – 366 (+1) од,
- гелікоптерів – 327 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 293 (+81),
- крилаті ракети ‒ 2 424 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 285 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2 767 (+8).
Нагадаємо, напередодні спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона, що є унікальною спецоперацією в історії воєн.