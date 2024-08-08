Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів

Нагадаємо, напередодні спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона, що є унікальною спецоперацією в історії воєн.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали:

Про це вранці 8 серпня повідомив Генштаб ЗСУ.

Також ворог втратив за добу, серед іншого, 2 танки, 36 артсистем, 1 гелікоптер і 1 літак.

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