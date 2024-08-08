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Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів

Також ворог втратив за добу, серед іншого, 2 танки, 36 артсистем, 1 гелікоптер і 1 літак.

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів
Ілюстративне фото: російські окупанти

Сили оборони за минулу добу ліквідували 1140 окупантів.

Про це вранці 8 серпня повідомив Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 587 510 (+1 140) осіб,
  • танків ‒ 8 431 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 332 (+9) од,
  • артилерійських систем –  16 487 (+36) од,
  • РСЗВ – 1 142 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 914 (+4) од,
  • літаків – 366 (+1) од,
  • гелікоптерів – 327 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 293 (+81),
  • крилаті ракети ‒ 2 424 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 285 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2 767 (+8).

Нагадаємо, напередодні спецпризначенці СБУ збили російський вертоліт з допомогою FPV-дрона, що є унікальною спецоперацією в історії воєн.

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