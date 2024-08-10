Підсумки 14 змагального дня Олімпіади-2024: срібло Лузан і Рибачок

10 серпня Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виступали у фіналі змагань з веслування на каное-двійках на 500 метрів. Українки змогли фінішувати другими та завоювали срібні медалі Олімпійських ігор.

Фото: EPA/UPG Людмила Лузан та Анастасія Рибачок під час фіналу змагань з веслування.

Ще одну нагороду Україні гарантувала Ірина Коляденко. Вона вийшла до фіналу змагань з вільної боротьби (62 кг). На своєму шляху українка здолала Орхон Пуревдорж з Монголії, Біляну Дудову з Болгарії та Айсулуу Тинибекову з Киргизстану. У фіналі Олімпіади вона побореться з японкою Мотокі Сакурою. Сутичка запланована на 10 серпня, початок – о 21:35.

Фото: EPA/UPG Українка Ірина Коляденко бореться у півфіналі Олімпійських ігор у Парижі.

У фінальній частині індивідуального багатоборства з художньої гімнастики виступила українка Таїсія Онофрійчук. Вона посіла дев’яту сходинку з 128.400 бала. Варто зазначити, що українка під час своїх спроб двічі грубо помилилася – впустила обруч і м’яч.

Крім того, у кваліфікації стрибків у воду з 10-метрової вишки змагався Олексій Середа. Він посів п’яту сходинку, кваліфікувавшись до основної частини змагань.

За підсумками 14 змагального дня США продовжує очолювати медальний залік, а Україна втратила 3 позиції.

Десятка кращих:

1. США – 111 (33 золотих + 39 срібних + 39 бронзових медалей)

2. Китай – 83 (33 + 27 + 23)

3. Австралія - 48 (18 + 16 + 14)

4. Японія – 37 (16 + 8 + 13)

5. Велика Британія – 57 (14 + 20 + 23)

6. Франція - 56 (14 + 20 + 22)

7. Республіка Корея - 28 (13 + 8 + 7)

8. Нідерланди – 29 (13 + 6 + 10)

9. Німеччина – 29 (12 + 9 + 8)

10. Італія – 36 (11 + 12 + 13)

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18. Україна – 11 (3 + 4 + 4)

Нагадаємо, Олімпіада-2024 триватиме до 11 серпня.