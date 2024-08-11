Збірна США вп'яте поспіль виграла баскетбольне "золото" Олімпійських ігор серед чоловіків

Це 17-й титул американців у чоловічому турнірі Олімпійських ігор з баскетболу (п'ятий — поспіль).

Збірна США перемогою над Францією у фіналі здобула п'яте поспіль "золото" Олімпійських ігор у баскетболі серед чоловіків – 98:87, повідомляє “Суспільне”.

Американці підходили до "золотого" матчу, вигравши чотири останніх олімпійських турніри поспіль – востаннє першу сходинку вони не посідали в Афінах 2004 року.

Матч США – Франція також став повторенням чоловічого фіналу Токіо-2020. В Японії американці перемогли з різницею у п'ять очок, а французи зупинилися за крок від дебютного "золота".

США впевнено подолали груповий раунд, вигравши всі три матчі. Найкоротшою була різниця у грі другого туру з Південним Суданом — плюс 17 для американців.

Господарі Олімпіади стартували з двох перемог поспіль, перш ніж поступитися в останному турі чинним чемпіонам світу з Німеччини (71:85) — друге місце в групі.

Ще один розгром США оформили у чвертьфіналі з Бразилією (122:87). Натомість у матчі 1/2-ї із Сербією підсумкова перевага 16-разових чемпіонів становила лише чотири очки (95:91).

Французи, перегравши у чвертьфіналі Канаду (82:73), реваншували за поразку від Німеччини — 73:69 проти чемпіонів світу — та кваліфікувалися до свого другого олімпійського фіналу поспіль.

"Золотий" матч стартував за щільної боротьби — лише наприкінці першої чверті США першими здобули перевагу над суперниками у п'ять очок.

У другій 10-хвилинці Франція перехопила ініціативу й зрівняла рахунок, перш ніж американці пішли на велику перерву за переваги у вісім очок — 49:41.

Третя чверть залишилася за французами — 25:23. Впродовж періоду американці відривалися на найбільші у матчі 14 очок, але на останні 10 хвилин команди виходили за різниці в шість балів — 72:66.

За три хвилини до закінчення матчу суперників відділяли лише три очки. Перемогу американців врешті довершили чотири поспіль точні дальні кидки від чотириразового чемпіона НБА Стефена Каррі.

Франція — США — 87:98 (15:20, 26:29, 25:23, 21:26).

17-й титул американців у чоловічому турнірі Олімпійських ігор з баскетболу (п'ятий — поспіль). Жодна інша команда не вигравала ці змагання більше двох разів.

38-ме "золото" Олімпіади-2024 для США, які посідають друге місце медального заліку — позаду лише Китаю з 39 нагородами найвищого ґатунку.

Форвард США Кевін Дюрант встановив новий олімпійський рекорд — він перший та єдиний баскетболіст у чоловічих змаганнях, що вигравав чотири "золота" (усі — поспіль у 2012-2024 роках).