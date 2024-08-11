Підсумки 15 змагального дня Олімпіади-2024: срібло Коляденко

У 15 змагальний день українська борчиня вільного стилю Ірина Коляденко змагалася у фіналі проти японки Сакури Мотокі. Українка непогано почала, але упродовж сутички суперниця заволоділа ініціативою. Сакура провела декілька результативних дій та перемогла з рахунком 12:1. Українка стала срібною призеркою Олімпійських ігор та завоювала п’яте срібло для України.

11 серпня свої сили також випробував Олексій Середа. Він виступав у стрибках у воду з 10-метрової вишки та посів восьму сходинку. Українець отримав серйозну травму перед змаганнями, тому не зміг належним чином підготуватися до змагань. Водночас Олексій виконав усі 6 стрибків, не заваливши жодного.

Фото: EPA/UPG Олексій Середа з України стрибає у фіналі Олімпійських ігор-2024.

У другій частині змагань зі синхронного плавання виступали сестри Алексіїви. Марина та Влада завершили змагання на п’ятій сходинці.

У медальному заліку Китай вийшов на перше місце.

Десятка кращих:

1. Китай – 90 (39 золотих + 27 срібних + 24 бронзових медалей)

2. США – 122 (38 + 42 + 42)

3. Австралія – 50 (18 + 18 + 14)

4. Японія – 43 (18 + 12 + 13)

5. Франція - 62 (16 + 24 + 22)

6. Велика Британія – 63 (14 + 22 + 27)

7. Республіка Корея - 30 (13 + 8 + 9)

8. Нідерланди – 32 (13 + 7 + 12)

9. Німеччина – 31 (12 + 11 + 8)

10. Італія – 39 (11 + 13 + 15)

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21. Україна – 12 (3 + 5 + 4)

Нагадаємо, Олімпіада в Парижі триватиме до 11 серпня.